Un alleato per l’Inter: Griezmann fuori dalla Champions

Antoine Griezmann potrebbe non partecipare alla doppia sfida di Champions League: c’è un “alleato” per l’Inter di Inzaghi

Non è un segreto che l’obiettivo principale dell’Inter sia la conquista del ventesimo Scudetto. E i nerazzurri sperano di tagliare questo traguardo anche con qualche giornata d’anticipo rispetto al termine del campionato.

Ma la banda guidata da Simone Inzaghi, da poco eliminata dal Bologna in Coppa Italia, intende anche proseguire il più possibile il percorso in Champions League.

Raggiungere nuovamente la finalissima non sarà una passeggiata, ma il club nerazzurro ha le carte in regola per riuscirci (a maggior ragione se il sorteggio dovesse essere pure stavolta benevolo). Agli ottavi di finale, come noto, il tecnico piacentino e i suoi uomini hanno pescato l’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone. È un avversario che non ha bisogno di presentazioni: ostico, fisico, tenace.

E non manca una buona dose di qualità alla truppa madrilena. Sulla carta si partirà praticamente alla pari, è di sicuro una delle sfide più equilibrate di questa fase della Champions in corso d’opera. Ciò significa che i nerazzurri non dovranno abbassare la guardia, serviranno due grandi prestazioni per abbattere il muro rojiblanco e passare al turno successivo della massima competizione europea.

Ma il calciomercato potrebbe aiutare indirettamente il club meneghino. Qui entra in gioco Antoine Griezmann, ossia uno dei punti di riferimento più importanti all’interno dello scacchiere di Simeone. L’attaccante francese è un fuoriclasse in grado di fare la differenza in qualunque momento, perciò si tratta di un calciatore assai temibile.

Inter, Griezmann può lasciare subito l’Atletico Madrid: c’è il Manchester United

Però non è detto al 100% che Griezmann sarà a disposizione del ‘Cholo’ a febbraio, poiché potrebbe abbandonare la nave biancorossa già durante il calciomercato di gennaio. Su di lui, infatti, avrebbe puntato il proprio mirino il Manchester United targato Erik ten Hag.

I ‘Red Devils’ necessitano di rinforzi, considerando il cammino decisamente al di sotto delle aspettative fino a questo momento. Acquistare un giocatore del calibro di Griezmann aiuterebbe a riaccendere l’entusiasmo della piazza, rialzando l’asticella dell’ottimismo.

Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Il classe ’91 presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, di conseguenza servirebbe un’offerta economica assai corposa. Aggiungiamo che l’Atletico Madrid, ovviamente, non vorrebbe privarsi della sua stella francese a stagione in corso e l’uscita dalla Champions sicuramente non aiuta lo United.

Gli inglesi potrebbero comunque mettere in atto un tentativo concreto nelle settimane a venire. Inzaghi, dal canto suo, spera che tale operazione possa andare in porto, in questo modo l’Inter avrebbe ancora più chances di qualificarsi ai quarti di Champions. Staremo a vedere.