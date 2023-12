Allenatore e staff senza stipendio: esplode il caso in Federazione

Senza stipendio da mesi: c’è un caso all’interno della Federazione che non paga commissario tecnico e staff.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la situazione che vede coinvolto il commissario tecnico della Nazionale che, insieme al suo staff, da sei mesi non riceve lo stipendio. Un caso, questo, che rischia di implodere alla vigilia di una delle manifestazioni più importanti al mondo. Per evitare un maxi processo, la Federazione nei prossimi giorni dovrà trovare una soluzione con l’attuale ct. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

Si avvicina l’inizio della competizione che vede coinvolte alcune delle più importanti Nazionali al mondo. La Coppa, che si disputerà a gennaio, sarà una grande vetrina per i migliori talenti del calcio africano. Intanto, c’è la denuncia da parte del commissario tecnico che da sei mesi non riceve lo stipendio.

Problemi in Federazione: senza stipendi da 6 mesi, avanza 180 mila euro

Nuovo caso all’interno della Federazione. A poco meno di tre settimane dall’avvio della Coppa D’Africa, che si disputerà in Costa d’Avorio, arriva l’esposto da parte del commissario tecnico e il suo staff.

Secondo le ultime notizie di calcio africano, il ct del Senegal Aliou Cissé e i componenti del suo staff da 6 mesi non ricevono lo stipendio. Una situazione, questa, che rischia di compromettere l’avventura della Nazionale nella prossima competizione.

A svelare tutti i dettagli su questa vicenda è lo stesso commissario tecnico che ha rivelato di non aver ancora percepito lo stipendio dalla Federazione senegalese. Aliou Cissé e il suo staff tecnico avanzano ben 6 mesi di stipendi. Una vicenda assai delicata e che rischia, per ovvie ragioni, di pregiudica il percorso di avvicinamento alla Coppa d’Africa della Nazionale del Senegal. Adesso il presidente dovrà trovare un accordo con il proprio allenatore per evitare guai giudiziari.

Senegal, ct senza stipendio: cosa succede adesso

Secondo quanto riferito da DSports, il ct del Senegal Cissé avanza dalla Federazione 180 mila euro. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, l’allenatore alla vigilia della Coppa d’Africa vuole trovare una soluzione per evitare eventuali ripercussioni sulla prossima competizione, che si disputerà a gennaio in Costa d’Avorio. In caso di mancato accordo, l’ex calciatore potrebbe avvalersi della consulenza della FIFA per ricevere i soldi con un maxi processo che metterebbe nei guai la Federazione senegalese che prima del torneo dovrà risolvere questa situazione.