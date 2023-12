Serie A: sondaggio per De Paul, la risposta dell’Atletico Madrid

Svolta importante per il futuro di Rodrigo De Paul nel mercato di gennaio. Perché il calciatore argentino che ha tanto interesse soprattutto in Italia può fare ritorno.

La sua situazione sembra ormai compromessa con il club spagnolo. Per questo motivo c’è l’intenzione di voler andare a chiudere un nuovo affare con un altro club che possa dare al calciatore la possibilità di tornare a giocare con continuità anche in vista del prossimo impegno che la Nazionale dell’Argentina andrà ad affrontare nei prossimi mesi con la Copa America. Ci sono delle novità che riguardano il calciatore che potrebbe anche approdare di nuovo nel nostro campionato.

Per tanto tempo ci sono state squadre seriamente interessate a voler investire su De Paul anche all’estero, in particolare in Premier League, ma alla fine l’Atletico Madrid ha sempre tenuto il giocatore confermando il suo alto prezzo di mercato che ha costretto le squadre interessate a lui a guardare altrove. Per la Serie A soprattutto è sempre rimasto caro come investimento in questi anni nonostante un calo evidente nel rendimento con la maglia dell’Atleti.

Calciomercato: De Paul via a gennaio?

Sarà il prossimo mercato di gennaio 2024 a chiarire quello che sarà il futuro di Rodrigo De Paul che può lasciare l’Atletico Madrid in prestito anche per una nuova squadra. Il club spagnolo vorrebbe privarsi di lui soltanto per una giusta e alta offerta, ma da valutare con attenzione anche quella che sarà la volontà del giocatore che dopo diverso tempo può essere arrivato alla conclusione che cambiare in questa situazione è solo conveniente per tutti.

Per questo motivo è stato fatto un tentativo anche da parte della Juventus che ci ha provato per Rodrigo De Paul ma con l’Atletico Madrid che ha fatto muro. Perché, al momento, il club spagnolo non ha nessuna intenzione di privarsi del calciatore e di farlo in prestito a gennaio. Per questo motivo soltanto una maxi offerta in queste prossime settimane riuscirà a portare via il calciatore argentino da Madrid.

La risposta dell’Atletico è arrivata e sarà difficile convincere i Colchoneros a lasciar andare il proprio tesserato in questi condizioni nella sessione di gennaio. Per voler avere De Paul a disposizione servirà l’offerta giusta nel mercato di gennaio. La Juve si muove vista l’emergenza in rosa, ma dovrà prima valutare al meglio tutte le variabili del caso.