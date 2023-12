Ecco il nuovo giocatore del Napoli: ha già lasciato un indizio social

L’indizio social del nuovo giocatore del Napoli, che ha lanciato un segnale ben preciso dopo i rumors che sono circolati.

Il suo nome è presto finito in tendenza ed è, ad oggi, uno dei migliori giocatori in circolazione tra i giovani per quanto riguarda il futuro che sarà probabilmente al Napoli.

Primi “contatti” con i nuovi compagni, in quello che è l’inizio social che ha fatto presto il giro del web per chi ha notato quanto ha fatto lo stesso difensore che sarà il rinforzo di gennaio per il club partenopeo, dopo una prima parte di stagione fatta di più bassi che alti.

Calciomercato Napoli: ecco il nuovo acquisto, ha già lasciato un indizio social

Ha già lasciato un indizio social quello che risulta essere il prossimo nuovo acquisto in casa Napoli, scoperto dalla dirigenza di scouting azzurra, coordinata dal ds Meluso, sotto osservazione di Micheli.

Il Napoli lavora per un presente che porta al futuro, nella voglia di ribaltare quelli che sono i disastrosi risultati ottenuti fino ad ora in questa prima parte di stagione. Vuole salvare il salvabile De Laurentiis e per farlo, saranno stanziati 65 milioni nel mercato di gennaio.

Stessa sessione invernale che vedrà protagonista il Napoli sul calciomercato, con il colpo dalla Repubblica Ceca che porta a Martin Vitik, difensore molto giovane che ha attirato su di sé tutta l’attenzione di diverse big d’Europa. Il suo futuro potrebbe essere dunque al Napoli, con un segnale già lanciato sui social.

Martin Vitik al Napoli, il difensore ha già lasciato il segui su Instagram

Ha già lasciato il segui su Instagram a chi sarà probabilmente un suo compagno di squadra a partire da gennaio. Martin Vitik ha messo il “segui” al profilo ufficiale di Kvaratskhelia, calciatore del Napoli che potrebbe appunto diventare suo compagno di squadra.

Secondo le ultime notizie di mercato, Vitik è tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli che, in gran segreto, ha lavorato sull’operazione fino a questo momento, che porterebbe il difensore ceco al Napoli per una cifra intorno agli 8 milioni di euro.

Ultime Napoli: chi è il difensore che sarà titolare in azzurro

Un nuovo calciatore per il Napoli, Martin Vitik è il primo nome per il mercato di gennaio e che porta appunto alla prima tranche di rivoluzione che ci sarà in azzurro, considerando un ciclo che è praticamente già finito dopo lo Scudetto vinto con Spalletti nella passata stagione. Colpi per il presente e il futuro che riguarderanno il Napoli, il centrale della Repubblica Ceca è un classe 2003 e gioca nello Sparta Praga. Il centrale ha già ottenuto anche un’apparizione nella Nazionale maggiore ed è destinato a diventare uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Il prossimo passo è in Champions League col Napoli.