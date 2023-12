Serie A, occasione dalla Premier League: via a prezzo di saldo

Quello invernale sarà non solo il calciomercato di riparazione, ma sarà anche quello delle grandi opportunità che i club di Serie A sono pronti a sfruttare.

Tanti sono i giocatori in giro per l’Europa ed il mondo che potrebbero fare al caso delle società italiane, ma uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione delle dirigenze, considerato il fatto che il ragazzo potrebbe lasciare la Premier League a gennaio addirittura a prezzo di “saldo”.

A fronte di questo diverse società di Serie A hanno chiesto informazioni sul ragazzo, sul quale ci sarebbe comunque una forte concorrenza di club inglesi.

Calciomercato Serie A: occasione dalla Premier League

In vista del prossimo calciomercato invernale i club di Serie A si starebbero guardando intorno per sfruttare a proprio favore qualche opportunità per riuscire a rinforzare e completare le rispettive squadre in vista di un’intensa seconda parte di stagione. Ovviamente stiamo parlando un processo tutt’altro che semplice, ma che potrebbe riservare diverse sorprese interessanti agli allenatori ma soprattutto ai tifosi.

A fronte di questo tanti nomi sarebbero stati accostati al campionato italiano nel corso di queste settimane, ma quello che più avrebbe attirato l’attenzione sarebbe quello dell’attaccante della Premier League, profilo che potrebbe fare al caso di diverse società e che sarebbe stato messo in vendita dal suo attuale club addirittura a prezzo di saldo.

Stando dunque a quanto riportato da Football Insider, Eddie Nketiah sarebbe oramai fuori dai piani dell’Arsenal, oramai deciso a lasciarlo partire nel prossimo calciomercato. Classe ’99, l’anglo-ghanese potrebbe fare al caso del Milan in quel di gennaio, considerato il fatto che il diavolo è ancora alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi alla perfezione con Olivieri Giroud. Ovviamente si tratta di un’ipotesi, ma non è totalmente da escludere un futuro in Serie A di Nketiah.

Serie A: Nketiah via a gennaio, l’Arsenal fissa il prezzo

Nketiah è stato messo in vendita dall’Arsenal a prezzo di saldo rispetto ai soliti, ed alti, standard della Premier League. Nonostante una valutazione di mercato di “appena” 35 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, per lasciarlo partire nel prossimo calciomercato i Gunners chiederebbero almeno 45 milioni di euro, cifra quasi proibitiva per i club di Serie A che potrebbero lasciarsi sopraffare, senza troppi complimenti, dalla concorrenza di quelli inglesi.

Niente Serie A: il futuro di Nketiah è ancora in Premier

Ovviamente fino a quando non sarà ufficiale tutto è possibile, ma il futuro di Eddie Nketiah sembrerebbe essere ancora in Premier League, e non in Serie A. Sul classe ’99 dell’Arsenal, infatti, forte sarebbe l’interesse di West Ham, Brentford e Crystal Palace, club che paradossalmente sarebbe più propensi ed idonei a sopperire alle richieste economiche che i Gunners fanno per l’attaccante.