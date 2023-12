Chukwueze flop, il Milan ha già il sostituto: nome da urlo

L’avventura di Chukwueze non sta andando nel migliore dei modi e il Milan sembra aver già trovato il sostituto per rinforzare l’attacco

Passo falso del Milan nella giornata di campionato prima di Natale: i rossoneri hanno pareggiato 2-2 in casa della Salernitana e rischiano di allontanarsi ancora di più dalla vetta della classifica. Un punto che potrebbe significare addio sogni scudetto. A questo bisogna aggiungere l’ennesimo infortunio che ha colpito la rosa di Pioli.

Nella ripresa è stato inserito Chukwueze ma l’esterno offensivo non è riuscito a fornire il contributo sperato all’interno di una partita dove serviva l’imprevedibilità dell’attaccante. Fino a questo momento, l’avventura del classe 1999 con la maglia del Milan non è stato dei migliori: due gol e un assist in diciassette partite tra Serie A e Champions League. Rendimento decisamente non positivo per un giocatore che è stato pagato più di 20 milioni di euro.

L’obiettivo dell’attaccante, da qui a fine stagione, è fare meglio per essere determinante sia in campionato sia in Europa League. Il futuro dell’ex Villarreal però è una vera e propria incognita e non è escluso un clamoroso addio nella prossima sessione estiva di mercato che obbligherebbe la società rossonera a cercare un rinforzo offensivo.

Milan, individuato il sostituto di Chukwueze: arriva dal Barcellona

L’avventura di Chukwueze al Milan potrebbe terminare alla fine del campionato: nei prossimi mesi non è escluso che ai rossoneri venga offerto il cartellino di Ferran Torres. Il classe 2000 è in forza al Barcellona ma i bluagrana non sembrano puntare forte sul giocatore e, proprio per questo, il club potrebbe aprire al prestito con diritto/obbligo di riscatto tra i 25 e i 28 milioni di euro.

Ferran Torres, dal punto di vista tattico, nasce come esterno offensivo di destra ma può essere impiegato anche sull’altra corsia o da centravanti con caratteristiche completamente diverse dal classico numero nove. In questa stagione, tra Liga e Champions League, ha realizzato sei gol e tre assist.

Parliamo di un giocatore tecnico, veloce, abile nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica. Il suo eventuale arrivo permetterebbe alla rosa di Pioli di alzare il tasso tecnico del proprio reparto offensivo. In attacco il Milan ha bisogno di rinforzi considerando un Giroud che, per una questione puramente anagrafica, non può giocare tutte le partite della stagione.

Lo spagnolo in questo senso sarebbe un colpo utilissimo per tanti motivi: per la duttilità che lo porta a poter interpretare al meglio tutti i ruoli dell’attacco, per l’esperienza internazionale già acquisita ancora così giovane e per il talento, che non gli manca e che probabilmente in Italia avrebbe più spazio per esplodere con un progetto incentrato quasi totalmente su di lui.