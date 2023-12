Ha davvero del clamoroso quanto accaduto a causa di un errore arbitrale davvero incredibile e colossale. Ancor di più in epoca VAR. Adesso arriva un annuncio ufficiale che riguarda l’arbitro e la sanzione dopo questa davvero incredibile topica presa. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta accadendo.

Da quando è stato introdotta la VAR le polemiche arbitrali si sono ridotte, per così dire, come frequenza ma certamente non come proporzioni. Gli errori arbitrali, infatti, continuano a discutere e la tecnologia, così come è strutturata, non potrà mai essere capace di cancellarli del tutto. L’ultimo episodio, in tal senso, ha alimentato nuovamente rabbia e delusione da parte del club ed ora la polemica sta acquisendo delle dimensioni davvero impressionanti. Al punto che ora il direttore di gara che si è macchiato di questo errore rischia grosso, dal momento che con un documento ufficiale è arrivata la comunicazione proprio sulla sua posizione.

Errore del VAR, decisione presa

Come è noto, un cartellino rosso cambia in maniera inevitabile l’andamento di un match. Nel caso in questione, si è trattato di un doppio giallo, con il secondo che è arrivato in maniera incomprensibile. Willy Boly, infatti, è stato espulso nella gara tra il Nottingham ed il Bournemouth a causa di un abbaglio dell’arbitro Robert Jones.

Il difensore ha calciato il pallone in scivolata ed è entrato dopo a contatto con Adam Smith, che gli ha pestato il piede. Per motivi inspiegabili, a causa di un abbaglio, l’arbitro ha ammonito il centrale, che aveva invece subito il fallo. Secondo giallo e rosso, con il VAR che non è potuto intervenire, da protocollo, trattandosi di un doppio giallo e non di un rosso diretto. Dopo la gara è poi esplosa la polemica.

Il Nottingham contro l’arbitro dopo il rosso: chiesta la sospensione

Come sottolineato da Nuno Espirito Santo, dal suo punto di vista, si tratta di un errore che è proprio congenito, così come è stato strutturata, che riguarda proprio il protocollo di applicazione del VAR. Non è il primo caso di polemiche di questa portata in Inghilterra, dal momento che nei mesi scorsi anche il Liverpool aveva chiesto la ripetizione della partita nella sconfitta contro il Tottenham per un gol annullato a Luis Diaz per dei motivi totalmente inesistenti. Per giunta dopo la consultazione al VAR. Adesso il Nottingham avrebbe chiesto, come raccontato dai media inglesi, con un documento ufficiale la sospensione dell’arbitro per un lungo tempo.