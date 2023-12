Furia Immobile, occhio alla rottura: addio a gennaio

Ciro Immobile è una furia: si sfoga davanti alle telecamere e lancia segnali inequivocabili di rottura con la Lazio. Addio possibile a gennaio

La stagione in corso non può definirsi la più fortunata né per Ciro Immobile né per la Lazio, protagonisti fin qui in negativo di un campionato anonimo e al di sotto delle proprie potenzialità.

Il bomber di Torre Annunziata vive momenti difficili sin dalla passata stagione a causa dei tanti infortuni che l’hanno tormentato e costretto spesso ai box. Un’annata, quella scorsa, al di sotto dei suoi standard solo per lui, non per la Lazio, considerando il secondo posto finale. Questa volta, invece, è un momento no più in generale. Anzi, va ancora peggio per l’attaccante della Nazionale. L’anno scorso ha segnato poco perché spesso è rimasto fermo ai box, ma quando era in campo ha sempre trovato la rete con una certa regolarità.

Ora, invece, pur giocando non è riuscito a fare la differenza, Champions a parte. Entrando spesso nel mirino dei tifosi, o almeno una parte di essi. Come se non bastasse durante l’ultima gara di Empoli, l’ex Torino si è procurato anche un infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo circa 20′. Nonostante il KO Immobile si è comunque presentato davanti le telecamere (scelta insolita) per togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa.

Furia Immobile, è rottura con la Lazio? Addio possibile a gennaio

Il capitano biancoceleste ha usato parole dure nei confronti dell’ambiente e delle critiche ricevute: “Ci vuole rispetto per quello che sono e quello che ho fatto nel corso degli ultimi anni. Per quello che ho dato e continuo a dare per questa maglia”. Un vero e proprio sfogo, il secondo in poco tempo dopo quello di un paio di mesi fa in cui si disse amareggiato per le critiche ricevute da una parte di tifosi laziali “che non so nemmeno se definire tifosi”, Ciro dixit. Cosa potrebbe esserci nel suo futuro?

Partendo dal presupposto che le sue parole sono state la premessa per un discorso più grande, ovvero quello di presunte divisioni all’interno dello spogliatoio laziale. Voci circolate nel corso della settimana e definite infondate. Infatti dopo l’incipit, il discorso di Immobile è così continuato: “Il nostro è un gruppo davvero forte e unito. Sono qui proprio per smentire queste voci, totalmente infondate e false”.

Ad ogni modo il rapporto tra Ciro e l’ambiente Lazio sembra incrinato, per quanto sta accadendo in questa stagione. La rottura sembra essere ad un passo e il recordman di gol in biancoceleste è pronto a dire addio ai capitolini. Può avvenire, a sorpresa, già nel mercato di gennaio. Occhio all’Arabia Saudita che in estate, come noto, aveva tentato il calciatore. In caso di grossa offerta sia per il club che per l’attaccante, Immobile può davvero partire entro il prossimo mese.

