Juventus, valzer in mediana: coinvolti Rabiot e Verratti

La Juventus deve stare attenta alla situazione di Rabiot, finito nelle mire di una big europea: è coinvolto anche il futuro di Verratti

Adrien Rabiot e Marco Verratti, di nuovo insieme nello stesso giro di mercato dopo aver condiviso l’esperienza al PSG. Cristiano Giuntoli sta cercando di trovare profili giusti per rinforzare la mediana e accontentare Massimiliano Allegri.

Il francese è un inamovibile ma è in scadenza di contratto ed è attirato da sirene straniere. Verratti, invece, non sta vivendo al meglio l’esperienza in Qatar. Il mercato di gennaio è alle porte e tra pochi giorni sarà ufficialmente aperto. I club italiani sono alla ricerca di occasioni per rinforzare la propria rosa e in prima linea c’è anche la Juventus.

Giuntoli sa benissimo di dover prendere almeno un paio di giocatori, tra centrocampo e (forse) attacco, ma deve tenere d’occhio anche il bilancio. Si valutano soluzioni low cost, magari in prestito con diritto di riscatto spostato a giugno, ma gente pronta per dare subito il proprio contributo.

Da Hojbjerg a Thomas Partey, passando per il sogno Khéphren Thuram del Nizza di Farioli (valutato già oltre 30 milioni). Prendere uno di questi nomi non sarà facile ma di certo aiuterebbero e non poco Allegri nell’inseguimento all’Inter in campionato.

Juventus, occhio a Rabiot: lui e Verratti nel mirino del Barcellona

C’è da tenere d’occhio però anche il mercato in uscita e la possibile cessione di uno degli inamovibili del tecnico toscano. Facciamo riferimento ad Adrien Rabiot, che ha il proprio contratto in scadenza nel 2024. Il francese ha prolungato la scorsa estate per un solo anno e ora si trova a dover ridiscutere l’estensione dell’accordo proprio in queste settimane.

Su Rabiot si sono accesi i fari del Barcellona, alla disperata ricerca di un centrocampista che possa rimpiazzare Gavi, fuori tutta la stagione per la rottura del legamento crociato. Secondo quanto riportato da Sport, il direttore sportivo Deco ha messo nel mirino due nomi: il primo è il francese della Juventus e il secondo è Marco Verratti.

Rabiot era già stato vicino al Barça nel 2019, quando da svincolato scelse di lasciare il PSG per accasarsi a Torino. Ora potrebbe rappresentare una pedina importante per Xavi, donando anche un pizzico di fisicità in più alla mediana blaugrana. Qualora però la Juve non dovesse cedere alle lusinghe spagnole, l’alternativa è costituita da un altro ex parigino come Marco Verratti. Il centrocampista pescarese non sta vivendo bene la sua esperienza all’Al-Arabi, in Qatar e tornerebbe di corsa in Europa.

L’ipotesi paventata dalla stampa spagnola è quella di un prestito, visto che l’abruzzese è stato pagato 45 milioni la scorsa estate.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI