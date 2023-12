Marotta colpisce ancora: bloccato l’attaccante a zero

Marotta è vicino a chiudere un nuovo colpo in attacco per l’Inter a costo zero: in arrivo una punta di valore internazionale e molto ambita.

È prima in classifica e non intende mollare il colpo, anzi l’Inter guarda molto avanti nel suo percorso, continuando a pianificare per tempo il futuro. Una necessità, visti i noti problemi finanziari della società Suning, ma allo stesso tempo una strategia studiata con cui Beppe Marotta ha dimostrato di trovarsi davvero a suo agio. E infatti il dirigente nerazzurro sta già monitorando il mercato in vista di un nuovo possibile colpo in vista della prossima stagione.

Il settore prescelto per il rinforzo è quello dell’attacco, e non potrebbe essere altrimenti. La coppia composta la Lautaro Martinez e Marcus Thuram è indubbiamente una delle migliori d’Europa, ma la verità è che alle loro spalle l’Inter non è così ben coperta come in altri ruoli. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic sono stati chiaramente dei ripieghi, giocatori esperti arrivati praticamente gratis per riempire il buco.

Il cileno se ne andrà a fine stagione, anche se alcune voci lo danno partente addirittura già a gennaio, e probabilmente anche l’austriaco potrebbe rientrare a Bologna alla fine del prestito annuale. L’Inter deve pensare a chi completerà l’attacco di Simone Inzaghi nella prossima stagione, e Marotta vuole avere sicurezze il prima possibile. Ecco perché nei prossimi mesi punta a chiudere un altro colpo a parametro zero, come quello di Thuram la scorsa estate.

Il nuovo attaccante dell’Inter scalpita: Marotta prepara l’affondo

Uno dei nomi seguiti è quello di Luis Muriel, ma il colombiano dell’Atalanta, in scadenza a giugno, potrebbe essere un’idea già per gennaio se dovesse partire Sanchez. Guardando più in là, invece, Marotta valuta seriamente l’acquisto di Mehdi Taremi, la punta del Porto da tempo considerata tra i migliori attaccanti del panorama europeo. L’iraniano vuole cambiare aria e approdare in una vera big internazionale, e già la scorsa estate era stato vicino al trasferimento a Milano, anche se sulla sponda rossonera.

Sfumato l’affare col Milan, adesso Taremi guarda all’Inter, e come conferma il giornalista Matteo Moretto i nerazzurri hanno intenzione di chiudere la trattativa il prima possibile. L’iraniano è un bomber d’esperienza internazionale, che da anni gioca ad alti livelli in Champions League, torneo in cui in quattro stagioni ha segnato 10 gol e servito 6 assist in 25 partite. Nell’annata attualmente in corso è già a quota 5 gol e 4 assist in 22 partite con il Porto, dopo che un anno fa raggiunse quota 31 gol e 14 assist stagionali.