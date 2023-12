Matic torna in Serie A: addio dopo sei mesi

Nemanja Matic può tornare in Serie A dopo soli sei mesi dal suo addio alla Roma: ecco tutti i dettagli del possibile affare

L’esperienza di Nemanja Matic alla Roma nella passata stagione è stata positiva ed in molti si sono sorpresi per il suo addio. Pur essendo stato uno dei migliori tra i giallorossi, il centrocampista ex Manchester United ha comunque lasciato la Capitale ed il motivo non riguardava né l’aspetto economico, né tantomeno quello tecnico.

Sebbene avesse portato all’interno dello spogliatoio la propria leadership e la propria grande esperienza internazionale, Matic non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con l’ambiente giallorosso e la dirigenza, delusa dal suo atteggiamento, ha deciso di mandarlo via. Il giocatore serbo è stato così ceduto al Rennes in Ligue 1 per soli 2 milioni e mezzo di euro, segno di come la Roma quasi ci tenesse a liberarsene quanto prima.

L’avventura in terra francese, però, sembra essere vicina a finire dopo appena sei mesi e, secondo quanto riportato dall’Equipe i motivi sono extra campo. La società bretone ha infatti mandato via il tecnico Bruno Genesio che aveva convinto proprio Matic al trasferimento, mentre è venuta meno la promessa della scuola internazionale per i suoi tre figli. Per questi motivi, Matic starebbe pensando di lasciare il Rennes già a gennaio e potrebbe tornare clamorosamente in Serie A.

Rennes, Matic dice già addio: il serbo può tornare in Serie A

Il Rennes a febbraio sfiderà il Milan nei play-off di Europa League, ma Matic potrebbe non prendervi parte. Il centrocampista sarebbe in rotta con il club bretone secondo quanto riportato da più fonti francesi tra cui L’Equipe e dopo soli sei mesi dal suo arrivo potrebbe già lasciare la Francia.

Secondo quanto raccontato sul suo profilo X dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il centrocampista serbo potrebbe anche fare un ritorno a sorpresa in Serie A dato che alcuni club del nostro campionato sarebbero sulle sue tracce. Nonostante non sia più giovanissimo, il profilo di Matic attrae ancora molto in termini di esperienza e di leadership e non può non far gola a prezzo di saldo.

Oltre a club di Serie A, però, ci sono anche club stranieri sul centrocampista serbo che piace nel campionato turco e soprattutto in Arabia Saudita dove sono pronti a ricoprirlo d’oro regalandogli l’ultimo importante contratto della sua carriera. Ed arrivato ormai ala soglia dei 35 anni, Matic potrebbe anche decidere di lasciare il calcio europeo e di provare un’esperienza del tutto nuova prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Al momento, il Rennes non ha messo ufficialmente sul mercato Matic, ma svariati club sono ora alla finestra, monitorando l’evolversi della situazione e pronti a sfidarsi qualora il club bretone decidesse di separarsi dal giocatore serbo.