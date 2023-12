Monchi lo scippa all’Inter: 30 milioni

Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa, è pronto a fare uno sgambetto all’Inter con un’offerta importante per un giocatore

Ad una settimana dall’inizio della sessione invernale del calciomercato, i club di Serie A iniziano a scaldare i motori con l’intento di accaparrarsi i migliori calciatori che vi sono sulla piazza.

In base ovviamente alle proprie possibilità economiche, le società italiane proveranno a rinforzarsi perché in ballo c’è ancora tanto e nessuno può permettersi di fallire gli obiettivi di inizio stagione.

Tra queste c’è anche l’Inter di Simone Inzaghi che, con un primo posto in Serie A e con un ottavo di finale in Champions League conquistato, ha tutto l’interesse di rimpolpare la rosa per poter continuare a fare il suo meglio su entrambi i fronti. Rinforzarsi con un occhio al bilancio però, non è una cosa semplice, soprattutto quando poi hai il dovere di fronteggiare dirigenti bravi e pericolosi come Monchi, che sono pronti a tutto, pur di soffiarti in un battibaleno il calciatore che hai tanto agognato.

Monchi, che sfregio all’Inter: piace O’Riley

Ebbene sì, perché tra Aston Villa e Inter nella prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe succedere proprio questo. Per colpa di chi? Per Matt O’Riley, giocatore del Celtic. A quanto pare, l’attuale direttore sportivo del club inglese sarebbe pronto a giocare d’anticipo sui nerazzurri, presentando un’offerta di 30 milioni, che possa così convincere il club biancoverde a cederlo subito a titolo definitivo.

Una mossa, quella dell’ex Siviglia e Roma, che spiazzerebbe un po’ il duo Marotta-Ausilio, che vedevano in Matt O’Riley una buona soluzione per il centrocampo di Simone Inzaghi. Non solo, un’offerta del genere, l’Inter non sarebbe in grado di proporla in questo momento e soprattutto in questi termini. C’è anche da dire che, il 23enne anglo-danese sta ampiamente dimostrando di poter essere realmente un calciatore molto valido.

Difatti, i 9 gol e i 5 assist messi a segno con il Celtic in questa stagione in campionato, dimostrano le sue grandi tecniche sia in fase d’impostazione che di finalizzazione. Qualità che, in effetti, potrebbero essere molto utili anche a Simone Inzaghi. Doti che, rendono anche molto chiaro il motivo per cui Monchi sta cercando in tutti i modi di bruciare sul tempo l’Inter presentando un’offerta importante al Celtic.

Dunque, non resta che attendere per vedere i reali sviluppi di questa trattiva e comprendere se realmente lo spagnolo riuscirà a spuntarla oppure, Marotta riuscirà a recuperare terreno grazie alla sua diplomazia e alle sue capacità manageriali.