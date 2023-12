Napoli, ADL pesca in Serie A: affare da 15 milioni

Il Napoli targato De Laurentiis potrebbe pescare in Serie A per rinforzare la rosa targata Walter Mazzarri: servono 15 milioni per la firma

La sessione del calciomercato di gennaio è ormai alle porte e il Napoli ha già messo a referto un importante affare in uscita. Il club partenopeo ha ceduto Eljif Elmas al Lipsia: il club tedesco per strappare il sì definitivo di Aurelio De Laurentiis ha piazzato sul tavolo una proposta da circa 25 milioni di euro.

Una cifra non enorme, ma che si è rivelata sufficiente per assicurarsi le prestazioni del centrocampista macedone, che andava in scadenza il prossimo anno. D’altronde, Elmas non era un titolare all’interno dello scacchiere di Walter Mazzarri e il giocatore desiderava trasferirsi altrove per aumentare il proprio minutaggio.

La società azzurra ha bisogno di mettere in atto alcune modifiche rilevanti nella rosa, per dare nuova linfa al team campione d’Italia. Lavorare bene in ambito di campagna acquisti, in tal senso, appare ormai indispensabile. E il fronte cessioni può aiutare parecchio, anche se il Napoli non sembra avere grossi problemi di liquidità.

In ogni caso il denaro incassato dalla cessione di Elmas permettono al ds Mauro Meluso di ampliare il raggio d’azione. Almeno un centrocampista sbarcherà in quel di Castel Volturno nelle settimane a venire. Non è un caso che stiano circolando vari nomi.

Calciomercato Napoli, mirino su Boloca: 15 milioni per la firma

Uno dei profili che stuzzicano maggiormente la fantasia di De Laurentiis è senza dubbio Lazar Samardzic dell’Udinese, presente anche nella lista dei desideri della Juventus. Ma oltre al talento tedesco naturalizzato serbo, il Napoli monitora pure una pedina di proprietà del Sassuolo.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Daniel Boloca, 25 anni da poco compiuti. Boloca ha dimostrato di avere delle qualità fuori dal comune, tant’è che mister Alessio Dionisi gli dà fiducia a prescindere dal valore dell’avversario e dalla difficoltà del match che deve affrontare.

Il gioiello romeno con cittadinanza italiana alzerebbe l’asticella del tasso tecnico in casa Napoli e potrebbe rivelarsi un ottimo investimento sia per il presente che per il futuro. Servirà comunque un’offerta sostanziosa per convincere il Sassuolo a privarsi a stagione in corso dell’ex Frosinone, che peraltro dovrà restare fermo ai box dopo una frattura scomposta mandibolare subita nel corso di Sassuolo-Genoa, per la quale Boloca è stato anche operato d’urgenza.

Per prendere Boloca, presumibilmente, basterebbe una proposta intorno ai 10-15 milioni di euro, di conseguenza tale acquisto non richiede comunque un grande sforzo dal punto di vista economico. Il Napoli non avrebbe problemi ad accontentare la compagine neroverde, ma al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa fra le parti in causa. Il tempo è dalla parte del club campano, ora non resta che attendere ulteriori sviluppi.