Roma: futuro Mourinho, c’è il gelo

Ancora non è chiaro quello che sarà il futuro di Mourinho con la Roma perché il tecnico portoghese che da anni è tornato in Serie A ora può pensare anche di dire addio.

Momento particolare che stanno vivendo alcune squadre di Serie A tra cui la Roma. Perché si pensa a quello che può accadere in vista delle prossime stagioni, dove bisognerà avviare nuovi progetti con allenatori diversi risetto quelli attualmente che sono in società in questo momento.

C’è un momento di difficoltà che sta vivendo il club giallorosso da un punto di vista di risultati altalenanti che continuano a non arrivare con regolarità. Per questo motivo c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare in vista dei prossimi mesi, quando si proverà a portare avanti un confronto tra le parti per capire come risolvere al meglio queste situazioni.

Calciomercato Roma: rinnovo Mourinho fermo

Un impatto importante quello che ha avuto il tecnico portoghese con tutto l’ambiente giallorosso che da quando è arrivato ha cambiato la mentalità e l’umore della tifoseria ricompattando l’ambiente in un modo unico e ottenendo risultati importanti in campo con la vittoria della Conference League (l’anno successivo sconfitta in finale d’Europa League) e uno stadio sempre con il pienone. Ma l’effetto Mourinho potrebbe essere finito a Roma secondo la società, invece, visto la sua attuale situazione contrattuale che non sembra dare tranquillità.

José Mourinho chiama il rinnovo alla Roma ma il club non risponde. E’ questa la sensazione che è arrivata in queste ultime settimane. Dei segnali di gelo nei confronti dell’attuale allenatore che si ritrova con un contratto in scadenza nel 2024 e che potrebbe pensare già ad una nuova avventura per il futuro qualora la società non dovesse confermarlo anche per i prossimi anni. E’ stato lo stesso Mourinho a rivelare di voler continuare nella Roma e pensare a puntare sui giovani talenti che sono in società piuttosto su nomi che possono complicare il processo di crescita di questi e non dare niente per presente e futuro al club.

Il general manager Tiago Pinto e i fratelli Friedkin potrebbero essere arrivati alla conclusione di non voler continuare questo progetto Mourinho alla Roma, cercando di puntare su un nuovo tecnico che possa dare risultati diversi in vista dei prossimi anni. Al momento c’è una situazione di totale gelo tra le parti dopo che il tecnico ha provato a tendere la mano all’allenatore portoghese.