Roma, cambiano i tempi di recupero di Dybala: ecco quando torna

Nonostante l’assenza di Paulo Dybala, in queste ultime due partite di campionato la Roma ha dimostrato di non essere poi così tanto dipendente dall’argentino, visto che fra Bologna e Napoli sono comunque arrivati tre punti importantissimi in ottica lotta Champions League.

Questo, comunque, non sta di certo a significare che la formazione giallorossa possa essere in grado di fare a meno ancora per tanto tempo della Joya, i cui tempi di recupero dall’infortunio al flessore sembrerebbero essere cambiati.

La speranza è che Dybala possa tornare in campo già sabato contro la sua ex squadra, la Juventus, e quanto trapelato nelle scorse ore da Trigoria starebbe facendo sognare Mourinho e tifosi.

Roma, cambiano i tempi di recupero di Dybala: le ultime

La Roma ha dimostrato di poter fare a meno di Paulo Dybala in queste ultime settimane, ma sabato c’è la Juventus, e per continuare a sognare la Champions League c’è bisogno dell’apporto della Joya contro la sua ex squadra. L’ennesimo infortunio muscolare della carriera ha costretto il talento argentino a saltare Bologna e Napoli ma, stando a quanto riportato da Trigoria e da fantacalcio.it, Paulo Dybala è pronto a recuperare.

Considerati i precedenti, comunque, è sempre meglio evitare di forzare la presa con un giocatore fragile come lui, ma l’impressione è che per la partita di sabato contro il suo passato la Joya possa tornare almeno fra i convocati di José Mourinho, al quale basterebbe avere anche solo in panchina l’argentino per avere una soluzione in più lì davanti.

Roma, Dybala torna fra i convocati: partirà titolare?

Buone notizie arrivano dall’infermeria di Trigoria per Mourinho, la Roma e tutti i tifosi giallorossi, visto che Paulo Dybala sembrerebbe essersi messo alle spalle l’infortunio al flessore che l’ha costretto a rimanere fermo ai box nelle ultime settimane. L’argentino potrebbe infatti tornare fra i convocati dello Special One per la sfida di sabato contro la Juventus, ma c’è comunque da dire che è difficile un suo impiego dal primo minuto.

I prossimi giorni d’avvicinamento alla sfida dell’Allianz Stadium serviranno a Dybala per recuperare quel minimo di condizione per tornare a pieno regime direttamente nel 2024 ma, come anticipato, l’argentino potrebbe essere comunque impiegato da Mourinho, anche solo per un’oretta. Staremo a vedere.

Dybala recupera, ma non è titolare: Mourinho si affida alla coppia contro il Napoli

Il recupero di Paulo Dybala potrebbe respiro a soluzioni e Mourinho, che con ogni probabilità sabato si affiderà alla coppia d’attacco schierata sabato in occasione del big match di campionato contro il Napoli. Saranno infatti Lukaku e Belotti i due baluardi giallorossi, col Gallo che nel secondo tempo potrebbe dare il cambio alla Joya, che scalpita per tornare a fare la differenza.