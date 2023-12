Thiago Motta ha detto sì, addio Bologna: ecco la sua prossima squadra

Thiago Motta è pronto a lasciare il Bologna al termine del campionato in corso per una panchina di una big della Serie A.

Lui, Michel del Girona, Farioli del Nizza e Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, le vere rivelazioni stagionali. Allenatore di un Bologna che sta stupendo tra campionato e Coppa Italia, Thiago Motta è pronto a salutare i rossoblu a giugno per una nuova avventura in Serie A.

Le ottime prestazioni proposte in questa prima parte di stagione da parte dei rossoblu stanno portando diversi club a pensare a Thiago Motta in vista del prossimo campionato. Il tecnico piace a molte società italiane ed estere che vorrebbero affidarsi a lui per un nuovo progetto. In questo momento sembra esserci un club in netto vantaggio sugli altri e l’italo-brasiliano appare destinato a restare in Serie A.

L’Inter è pronta ad affidarsi a Thiago Motta in vista della prossima stagione. L’allenatore dei rossoblu (in scadenza di contratto nel giugno del 2024) potrebbe prendere il posto di Simone Inzaghi, giunto ormai alla terza stagione consecutiva alla guida dei nerazzurri.

Calciomercato, una big italiana pronta a puntare su Thiago Motta

Nonostante gli ottimi risultati conseguiti dall’ex tecnico della Lazio (eccezion fatta per l’eliminazione in Coppa Italia proprio per mano del Bologna) potrebbe essere vicino alla conclusione il ciclo del tecnico piacentino a Milano.

Inzaghi ha un contratto fino al 2025 con il club meneghino con le parti che però si troveranno a fine stagione per valutare il lavoro fatto e decidere se proseguire insieme o meno. L’allenatore dell’Inter ha diversi estimatori anche all’estero ed un’avventura in Premier League potrebbe convincere Inzaghi ad un nuovo percorso.

Thiago Motta, da ex calciatore dell’Inter con la quale ha vinto il ‘triplete’ nel 2010, sarebbe ben felice di tornare a Milano sponda nerazzurra, questa volta in nuove vesti. Il tecnico classe 1982 è nel mirino di diversi club, dal Napoli alla Roma passando per Juventus e Milan, ma un’eventuale chiamata dell’Inter lo porterebbe a scegliere i nerazzurri.

In tutto ciò c’è da considerare il tentativo estremo del Bologna di provare a rinnovare il contrattodel proprio allenatore per dare continuità ad un lavoro che sta portando a grandi risultati. La posizione ‘europea’ in classifica ed il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia fanno sognare i tifosi che sperano di vedere ancora a lungo Thiago Motta sotto le due torri. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti tra le parti ma il destino dell’italo-brasiliano appare essere lontano dal capoluogo emiliano.