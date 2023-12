Accelerata Juve, non c’è altra scelta: firmerà per un anno. La società bianconera non intende perdere ulteriore tempo per non correre rischi.

Progettare la Juventus ed il suo immediato futuro non vuol dire soltanto preparare l’elenco delle possibili uscite ed uno analogo per le entrate. Vi deve essere una base certa da cui ripartire.

Ed è soprattutto su questa che si sta concentrando Cristiano Giuntoli. I rinnovi contrattuali hanno anche una finalità economico-finanziaria, dal momento che sono indispensabili a spalmare su più anni gli ingaggi più elevati.

Sono, però, innanzitutto, un attestato di stima nei confronti di giocatori ritenuti funzionali al nuovo progetto e che saranno coloro che accoglieranno le presumibili, e non poche, novità nell’organico. Il direttore tecnico bianconero è adesso concentrato sui giocatori di spicco che hanno il contratto in scadenza a breve.

Primo fra tutti Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha infatti il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Vi sono già stati i primi contatti tra madame Veronique, madre ed agente del centrocampista e la società bianconera. Occorrerà ancora tempo per la decisione finale, mentre per il francese arrivano anche altre proposte.

E se Rabiot rappresenta la priorità assoluta in casa Juventus in tema di rinnovi, al posto d’onore c’è senza dubbio Federico Chiesa. L’attaccante bianconero ha infatti una scadenza contrattuale che non fa dormire sonni tranquilli alla Juventus.

Accelerata Juve, non c’è altra scelta

Federico Chiesa rappresenta la punta di diamante, in tutti i sensi, della Juventus. L’attaccante ventiseienne ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e la Juve sta spingendo per un’accelerata sul rinnovo. La situazione non è semplice, perché ormai Chiesa sembra essere completamente rigenerato dall’incredibile sequela di infortuni che ne avevano penalizzato la crescita e adesso, compatibilmente con un rendimento di nuovo soddisfacente, starebbe capendo cosa fare del suo futuro.

È tuttojuve.com ad informarci che Giuntoli vorrebbe il prolungamento di un anno dell’attuale contratto alle stesse condizioni economiche. Questo per scongiurare un eventuale addio dell’attaccante bianconero nel 2025 a parametro zero. Eventualità che però è stata smentita da coloro che assistono l’attaccante di Genova.

Il tutto mentre dall’Inghilterra arrivano voci che allarmano l’ambiente bianconero e che vorrebbero il Liverpool di Jurgen Klopp sulle tracce proprio dell’attaccante bianconero. La sempre più probabile partenza del fuoriclasse egiziano, Momo Salah, in direzione Arabia Saudita, avrebbe spinto il manager tedesco a puntare l’attaccante italiano.

In caso di ricca cessione di Salah agli arabi i Reds potrebbero poi presentare un’importante offerta alla Juventus per Chiesa, probabilmente difficile da rifiutare. Ma questa sarà, eventualmente, un’altra storia.