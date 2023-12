Allegri adesso trema: il Barcellona fa sul serio

Allegri trema: dall’estero giunge notizia che il Barcellona intende fare sul serio nella corsa a uno dei suoi pupilli, oggi alla Juventus.

La Juventus si appresta a chiudere il 2023, quando manca ormai un turno solo di campionato prima di fine anno, da seconda della classifica di Serie A. Un risultato per molti versi insperato, visti i problemi vissuti in questi mesi e le aspettative di inizio stagione, che secondo il suo allenatore sono sempre e solo state quelle di arrivare quarti. Oggi i bianconeri sono una squadra compatta che al momento è la più credibile avversaria dell’Inter nella corsa allo scudetto, pur inseguendo con 4 punti di ritardo.

Ma se i risultati in campo fanno sorridere, sul mercato i crucci dei bianconeri sono maggiori. La scorsa estate ha portato poche novità nella rosa, con l’arrivo del solo Tim Weah (peraltro, non particolarmente brillante fin qui). Le squalifiche, rispettivamente per doping e per il caso scommesse, di Pogba e Fagioli hanno privato il tecnico livornese di due importanti pedine del centrocampo, e a gennaio non sarà semplice trovare un rimpiazzo.

Fino a pochi giorni fa, sembrava che Giuntoli avesse individuato in Kalvin Phillips il nome ideale per la mediana juventina. Ma più di recente è emerso che proprio Allegri non sarebbe persuaso dall’opzione inglese, e così questa pista potrebbe essere abbandonata. Il mercato bianconero è ancora in cerca di punti fermi, e i tifosi si chiedono se il mese prossimo vedranno finalmente un rinforzo da scudetto o no. Nel frattempo, però, la Juve deve preoccuparsi anche dei possibili addii.

Il Barcellona sul pupillo di Allegri: la situazione in casa Juve

Alcune cessioni sembrano inevitabili, se si vogliono sbloccare fondi necessari a completare la rosa. Soulé e Iling Junior, che piacciono molto in Premier League, sono i primi nomi sulla lista dei cedibili di Cristiano Giuntoli, ma il rischio è che la Juventus possa perdere una delle sue stelle a zero. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, colonna del centrocampo bianconero e giocatore feticcio di Max Allegri, che ha sempre creduto in lui anche davanti alle prime deludenti prestazioni del francese.

L’ex PSG ha rinnovato per un anno la scorsa estate, quando pareva ormai destinato ad andare via, e in questa stagione sta dimostrandosi un giocatore con qualità tecniche e fisiche imprescindibili per la Juve. Ma il suo contratto scade a giugno e ancora non c’è traccia di una trattativa per il rinnovo. Il ‘Corriere di Torino’ smentisce che una firma sia imminente, e nel frattempo il Barcellona resta alla finestra per trovare un accordo col giocatore, che a Torino non guadagna poco. Con la sospensione dello stipendio di Pogba, i 7 milioni netti all’anno di Rabiot sono la cifra più alta pagata dal club per un giocatore.