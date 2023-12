Calciomercato Milan, tutto confermato: ecco il nuovo difensore

Primo squillo del Milan che ha già chiuso l’accordo per l’arrivo del difensore centrale. Il calciatore si aggregherà alla squadra nei primi giorni di gennaio 2024.

Il Milan corre ai ripari e chiude il primo acquisto di gennaio 2024. I rossoneri hanno definito in questo ore l’arrivo del nuovo centrale difensivo che avrà il compito di sostituire gli infortunati Tomori, Kalulu e Thiaw.

Emergenza vera e propria in quel reparto per il Milan che deve fare i conti con le indisponibilità di Tomori, Kalulu e Thiaw. Ecco perché i rossoneri hanno già chiuso l’accordo per un nuovo difensore, che si aggregherà alla squadra a gennaio 2024. Serviva un nuovo elemento anche perché in rosa sono rimasti solo due giovani della Primavera.

Calciomercato Milan: è fatta per il difensore, arriverà anche un altro

I movimenti per gennaio del Milan riguarderanno soprattutto la difesa. Il primo è già stato preso. Dopo una serie di consultazioni, il club ha deciso di puntare tutto su una vecchia conoscenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, è tutto fatto per il ritorno del difensore del Milan Gabbia. Attualmente in prestito al Villarreal, il calciatore interromperà la sua avventura in Spagna per tornare in Italia. Si attende solo il trasfer che dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio con il calciatore che conta di essere a disposizione per la prima gara del Milan del 2024.

E’ tutto fatto, dunque, per questo affare che è in via di definizione grazie al benestare degli spagnoli che hanno deciso di interrompere il prestito di Gabbia che in Spagna ha totalizzato con il Villarreal, in questa prima parte di stagione, 13 presenze tra LaLiga ed Europa League.

Calciomercato Milan: è fatta per il ritorno di Gabbia, si valutano altri acquisti

Come riportato da MilanNews, Gabbia non sarà l’unico rinforzo per il Milan in difesa. Si cerca anche un altro giocatore che rispetti i parametri della società. Nella lista ci sono Lenglet del Barcellona ma in prestito all’Aton Villa, Thilo Kehrer del West Ham e Mukiele del PSG. Infine, sullo sfondo resta viva l’ipotesi di Lloyd Kelly del Bournemouth che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. L’inglese può arrivare a prezzo di saldo a gennaio, serve però il consenso da parte del club proprietario del suo cartellino. Resta una trattativa complessa anche perché il giocatore è uno dei migliori della rosa ecco perché la società preferirebbe farlo partire alla naturale scadenza del contratto.