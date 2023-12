Il Monza continua ad essere la rivelazione della Serie A con tanti nomi da urlo come Colpani e Di Gregorio: l’annuncio del ds della compagine brianzola

Il progetto del Monza continua ad andare avanti a gonfie vele nonostante la scomparsa del presidente Berlusconi. Galliani ha voluto fortemente Raffaele Palladino, che ha collezionato risultati sensazionali alla guida della squadra lombarda. Ora ci sarà la sfida da urlo contro il Napoli, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma: tra i big ci saranno Colpani e Di Gregorio, i protagonisti in positivo della prima parte di stagione del Monza.

In questi mesi tanti talenti del Monza si stanno mettendo in luce sotto la guida attenta di Raffaele Palladino. Ora una gara tutta da vivere allo Stadio Maradona contro il Napoli con una possibile sorpresa per quanto riguarda il fronte calciomercato. Da Colpani a Di Gregorio, molti giocatori potranno fare la differenza in qualsiasi momento e saranno monitorati da vicino dal club partenopeo. Tanti profili del Monza sono finiti così sul taccuino dei maggiori club italiani ed europei, ecco la verità sui due calciatori in particolare.

Monza, occhio a Colpani e Di Gregorio: l’annuncio del ds

Novità importanti in casa della squadra brianzola con la possibilità di cessioni importanti tra gennaio e giugno. Ecco tutta la verità del ds del Monza, la verità a galla sugli addii eccellenti.

Il direttore sportivo del Monza, Michele Franco, è tornato a parlare delle possibili cessioni dei big Colpani e Di Gregorio elencando tutta la verità ai microfoni di CalcioNapoli24. La sua risposta è stata decisiva: “Sono giocatori del Monza e resteranno con noi”. Poi il ds ha esaltato le qualità tattiche e manageriali di Raffaele Palladino spendendo parole d’elogio visto che lavora bene ed è un gran lavoratore. Inoltre, è un grande comunicatore e per il ds Franco farà una grande carriera.

Il club brianzolo cercherà di salvarsi il prima possibile per poi puntare anche alla zona Europa dopo averla sfiorata già nella passata stagione. Palladino sta compiendo un lavoro da urlo con tanti talenti che si sono messi in luce in questi mesi attirando il forte interessamento delle big della Serie A e anche d’Europa. Al momento Colpani e Di Gregorio resteranno a Monza per poi pensare al loro futuro a partire da giugno.