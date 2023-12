È già finita in Arabia: ritorno in Serie A per giocare la Champions

C’è un club ai vertici di Serie A che è pronto a riportarlo in Italia, dopo la breve esperienza vissuta in Arabia Saudita.

Sono diversi i calciatori che hanno salutato l’Italia e anche il calcio europeo, per passare a giocare oltreoceano, dove il calcio sta cercando di crescere attraverso colpi milionari, che sforano ogni limite europeo economicamente parlando e che vedono però un possibile ritorno, per l’occasione da titolare in un club che gioca la Champions League.

Il mercato invernale sarà quello delle occasioni ma, stando a quel che riportano dall’estero, c’è un club di Serie A che farà quello che viene definito un “mercato XXL” per quanto spenderà e quanto interverrà, nell’immediato, per risolvere molti dei problemi che ha vissuto la società in questa prima metà di stagione.

Calciomercato: pronto il ritorno in Serie A, già finita in Arabia

Sono diversi i nomi che sono emersi in questo dicembre che ha visto più di una voce circolata tra le entrate e le uscite di un club in particolare in Serie A, che ha da rifondare un centrocampo, che si è sfaldato nel recente periodo.

Tra una cessione già ufficializzata oggi e l’altra che verrà probabilmente confermata non appena si troverà il pre-accordo in vista della scadenza di contratto, c’è il Napoli che ha dovuto fronteggiare la separazione di Elmas e non solo, per la rivoluzione che sarà a centrocampo.

Ed è proprio il Napoli che, per sostituire Elmas oggi e in futuro Zielinski, punterà probabilmente tutto sull’ex Serie A ed ex Milan, Franck Kessiè. Il calciatore che salutò il Barcellona nella scorsa estate, dopo un solo anno in blaugrana e per l’importante contratto con Al-Ahli, potrebbe ora far ritorno in Serie A per giocare col Napoli.

Mercato Napoli: colpo Kessiè a gennaio, la notizia dall’estero

La notizia è stata rivelata dall’estero, in merito al calciomercato del Napoli. Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie che riguardano l’ex Barcellona, Franck Kessiè, calciatore ivoriano che potrebbe arrivare in Italia subito dopo la Coppa d’Africa, senza far ritorno in Arabia Saudita. Nelle intenzioni del giocatore potrebbe esserci quella di lasciare subito la Saudi Pro League, magari per l’occasione di giocare in Champions League e da titolare, con la maglia dei partenopei.

Ultime su Kessiè: Napoli favorito, ma c’è anche una concorrente

Napoli favorito nell’operazione che porta a Kessiè, ma c’è anche una concorrente in Serie A. Potrebbe arrivare in Italia nell’opzione di prestito con riscatto, molto dipenderà dalle sue volontà. Su Kessiè c’è infatti l’interesse sia del Napoli, che della Juventus.