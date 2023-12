Colpaccio Napoli in difesa: affare da 30 milioni

Il Napoli si prepara al mercato di Gennaio. Meluso e Micheli hanno individuato il difensore per Mazzarri

La cura Mazzarri, al momento, non ha sortito gli effetti sperati. Il Napoli sta attraversando una flessione inimmaginabile sino a qualche mese fa. Non solo si è complicata la corsa per lo Scudetto. Per la squadra campione d’Italia, infatti, potrebbe essere in salita anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I partenopei sembrano totalmente un’altra squadra rispetto a quella che nella scorsa stagione non solo ha vinto, ma ha anche dominato il campionato. I tifosi non risparmiano il proprio malcontento e, sui social, è possibile notare una marea di commenti negativi all’indirizzo di Aurelio De Laurentiis. I supporters azzurri non hanno perdonato al patron la scelta di aver affidato la squadra a Rudi Garcia.

Secondo i tifosi l’allenatore francese non era la scelta migliore per la panchina del Napoli. Oltre a questo, al presidente non vengono perdonate neppure le scelte di mercato che si sono rivelate forse troppo conservative ed anche piuttosto in ritardo se si pensa che il sostituto di Kim è stato ingaggiato solo ad inizio Agosto. Natan ha dovuto aspettare diverso tempo prima di prendere il suo posto in difesa al fianco di Rrhamani. Il duo difensivo non è riuscito ancora a trovare un’intesa. A questo, poi, si aggiunge il fatto che il difensore kosovaro non sembri avere le abilità giuste per ergersi a leader difensivo.

Napoli, colpo in difesa: 30 milioni per Matvienko

Queste difficoltà, chiaramente, stanno emergendo a vista d’occhio di partita in partita. Proprio per questo motivo sembra evidente un tempestivo intervento sul mercato da parte della società. L’addio di Elmas ha portato nelle casse del Napoli 25 milioni di euro che potrebbero rappresentare un buon punto di partenza per programmare le operazioni di mercato della prossima sessione invernale.

Il Napoli farà di tutto per rinforzare il reparto arretrato in quel di Gennaio. Il direttore sportivo Meluso e il capo dello scouting Micheli hanno già individuato il profilo che potrebbe essere utile alla causa partenopea. Si tratta di Mykola Matvienko dello Shakhtar Donetsk. Classe 1996, il difensore è in forza al club ucraino dal 2017. Alto 1,82 e di piede mancino, Matvienko è valutato 30 milioni di euro.

Una cifra che il Napoli potrebbe investire, forte della cessione di Elmas al Lipsia. Risolta la questione difensore, il club partenopeo si occuperà di ingaggiare un centrocampista. Gli azzurri potrebbero fiondarsi su un profilo low cost. Non è scontato, però, che i rinforzi in mediana possano essere due. Gennaio sarà un mese molto importante per il prosieguo della stagione del Napoli.