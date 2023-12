Dal Milan all’Inter: colpo di scena in attacco a gennaio

Un vero colpo di scena quello che si prospetta nel prossimo mercato di gennaio. Un altro intreccio tra Milan e Inter ancora in attacco

Rivali sul campo, ma anche sul mercato. Le milanesi, che da anni sono tornate a battagliare per i primi posti del campionato e per trofei ambiziosi, hanno dato spettacolo anche fuori dal campo.

Milan e Inter si sono infatti avvicinate spesso allo stesso giocatore durante le finestre di mercato, partendo da Tonali, da Frattesi o lo stesso Thuram che fu in estate molto vicino ai rossoneri prima di sbarcare ad Appiano. A gennaio gli incroci potrebbero perpetuarsi, tra rossoneri e nerazzurri, visto che entrambe le compagini necessitano di rinforzare la rosa. Sul tavolo delle trattative c’è ancora la questione Mehdi Taremi.

L’attaccante del Porto fa gola a tante big europee, e l’Inter dopo l’affondo provato in estate potrebbe tornare alla carica. Ma sono diverse le necessità e anche gli obiettivi del Milan. I ricambi di Inter e Milan dei cosiddetti titolari (Lautaro Martinez e Thuram da una parte, Giroud dall’altra) non stanno convincendo a pienavo quando siamo giunti quasi al giro di boa della stagione, e un innesto di esperienza come Taremi potrebbe fare al caso di Inzaghi e Pioli.

Rottura Taremi-Porto: Inter in pole sul Milan

In estate, proprio allo scadere del mercato, era stato il Milan ad essere arrivato a un passo dall’iraniano. La trattativa sembrava ormai fatta, ma si arenò a causa di una serie di problematiche quando sul contratto mancavano ormai solo le firme.

I rossoneri dunque decisero di puntare su Jovic, che pure con difficoltà nell’ultimo periodo starebbe dando qualche segnale incoraggiante. Niente di buono invece dai sostituti in casa Inter. Arnautovic, messosi in mostra contro il Lecce, non ha ancora dimostrato di potere garantire un certo rendimento, ma è soprattutto Sanchez a non dare le giuste garanzie a Simone Inzaghi.

L’Inter punterebbe forte dunque su Taremi, vista anche l’imminente rottura con il club portoghese. Il Porto infatti non sarebbe riuscito ad accordarsi per un rinnovo con il calciatore, e le pretese estive di 20 milioni per il trasferimento potrebbero scendere fino allo 0 in caso di mancato accordo durante questa finestra di mercato. Marotta dunque potrebbe preparare un colpo a costo zero per la prossima estate, o decidere di affondare già a gennaio, con un conguaglio sicuramente ridotto.

L’Inter rimane avanti ai cugini nella trattativa, anche secondo i bookmakers. Alla fine del mercato di gennaio dunque, Inter e Milan potrebbero ritrovarsi dentro l’ennesimo derby di mercato e come accaduto nelle ultime sessioni potrebbe essere ancora il Biscione a spuntarla sul Diavolo.