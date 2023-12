Henry in Italia, l’annuncio ufficiale: “Sono qui per far crescere il club”

Dichiarazioni ufficiali sull’approdo della leggenda del calcio francese in Italia, in un ruolo diverso da quello di calciatore.

Un passato in Italia da calciatore della Juventus, adesso da manager di un club italiano che vuole far crescere, sotto la sua gestione. L’allenatore che ha indossato i panni da collaboratore tecnico in Belgio e con diverse altre esperienze in panchina, ha parlato dunque alla nuova avventura in Italia, dopo quanto si è visto fare dai suoi predecessori, in un ruolo del tutto diverso da quello che lo ha reso celebre nel mondo, da ex calciatore.

Un club in Italia sta crescendo molto di recente e il nuovo passo è quello che porta all’ex calciatore francese, confermato e ufficializzato come nuovo approdo all’interno del club stesso, che si è posto obiettivi importanti per il futuro.

Henry parla della sua nuova avventura: “Vogliamo crescere insieme”

Lo storico club italiano, nato il 1907, ha voglia di competere e farlo ad alti livelli. Si è unito al club dove milita anche l’ex compagno di squadra, storico, approdando dunque in Italia dopo un passato che Thierry Henry ha vissuto per un brevissimo periodo – soli sei mesi dell’annata 98/99 – alla Juventus, prima di far esplodere tutto il suo talento all’Arsenal.

Da un po’ di tempo si era mosso proprio per il club italiano, con alcune dichiarazioni che sono circolate quest’oggi sul suo ruolo all’interno della società italiana.

Adesso Henry è tornato infatti in Italia come azionista di un club italiano che, a detta sua, vuole portare ai vertici del calcio di Serie A. Ne ha parlato quest’oggi, direttamente dal sito ufficiale del club, il nuovo azionista del Como, Thierry Henry.

Como, sentite Henry: “Adesso portiamo il club ad essere famoso come il lago”

Del club del famoso lago ha parlato Thierry Henry, pronto a fare grande il suo Como. Precisamente, ai microfoni di Sky Sport UK, ha parlato chi è al club dal 2022 come azionista della società che è in lotta per la promozione in Serie A, che sa di sogno vero e proprio. Ecco cos’ha detto Henry sulla sua esperienza al Como: “Ho accettato la proposta perché sono rimasto colpito da ogni cosa. La società pensa in grande come me, hanno progetto, il posto è bellissimo. Io voglio che la squadra diventi famosa quanto il suo lago. Adesso io devo imparare a ragionare su più tempo, ci vuole progettualità nelle cose, pensare a lunga scadenza. A differenza di quanto si fa da allenatori, c’è da vederci di più e in prospettiva, non nell’immediato”.

Ultime sul Como: prima Fabregas e poi Henry, destino tra le big del calcio

Un destino tra le big del calcio, le ambizioni del Como sono elevatissime, considerando i passi importanti fatti dal club lombardo. Prima Fabregas e poi un colpo in società come quello legato a Thierry Henry, il primo passo è quello di approdare in Serie A, per poi restarci. E non sono da escludere eventuali futuri colpi importanti al Como.