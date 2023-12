Calciomercato Roma: via a gennaio, l’agente ha deciso

Ecco la nuova destinazione del calciatore della Roma che a gennaio è pronto a dire addio all’Italia.

Nuovo colpo di scena in casa Roma. Arrivano degli aggiornamenti riguardo l’affare di mercato che riguarda i giallorossi, a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Lo Special One attende rinforzi e intanto mette alla porta alcuni dei suoi big. Ecco l’annuncio riguardo l’addio del calciatore che, a causa dei tanti infortunati, in questa prima parte di stagione non ha regalato grosse emozioni.

Momento no per il calciatore che è alle prese con una serie di infortuni che hanno compromesso la prima parte di stagione. Per questa ragione la società è pronta a cedere il ragazzo nel corso della prossima sessione di calciomercato. A spingere per l’addio del giocatore è lo stesso agente che è alla ricerca di una nuova destinazione.

Calciomercato Roma: un big ai saluti, a gennaio la svolta

Svolta a sorpresa in casa Roma. Secondo le ultime notizie di mercato, i giallorossi sono pronti a cedere uno dei loro migliori acquisti estivi. Arrivano nella Capitale con tanto entusiasmo, il calciatore ha dovuto fare i conti con i continui problemi fisici.

Una situazione particolare che ha compromesso la prima parte della stagione. Ecco perché Mourinho ha già fatto sapere di voler cedere Renato Sanches per prendere un altro centrocampista.

L’avventura di Renato Sanches alla Roma potrebbe già essere terminata. Il portoghese ha vissuto molti problemi fisici e, una volta tornato a disposizione, è stato schierato poco da Mourinho. Emblematica è stata la sostituzione nel secondo tempo di Bologna, dopo che era stato mandato in campo a inizio della ripresa. Neanche 20′ sono bastati allo Special One per richiamarlo in panchina. Col Napoli non è andato neanche in panchina.

Roma: termina il prestito di Renato Sanches

Dalla Francia, footmercato.net, si scrive che la Roma sarebbe intenzionata a comunicare al PSG la volontà di interrompere il prestito di Renato Sanches. Nessun veto da parte del club di Parigi, a patto che il procuratore del centrocampista portoghese, Jorge Mendes, trovi una nuova sistemazione al proprio assistito.