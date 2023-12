Roma-Bonucci, titoli di coda: c’è un intoppo inaspettato

Ormai si parla solo del possibile approdo di Leonardo Bonucci alla Roma: eppure c’è uno sviluppo che non si aspettava neppure Mourinho

A breve l’affare Bonucci-Roma può diventare realtà. Il netto successo dei giallorossi ai danni del Napoli ha rialzato l’asticella dell’ottimismo nell’ambiente capitolino, ma serve necessariamente qualche rinforzo di spessore dal fronte calciomercato per essere ancor più competitivi in ottica Champions League.

Per la Roma centrare il traguardo Champions è assolutamente imprescindibile, ragion per cui Tiago Pinto lavora da mesi sotto traccia per potenziare il reparto difensivo. I giallorossi, in particolare, sono alla ricerca di un profilo esperto in grado di sopperire all’assenza di Chris Smalling, il quale è ancora alle prese con i suoi problemi fisici. Inoltre, ricordiamo che Evan N’Dicka a gennaio lascerà momentaneamente la banda romanista per partecipare alla Coppa d’Africa.

Mourinho ha gli uomini contati, di conseguenza ha bisogno di un nuovo soldato che possa dargli un contributo significativo all’interno del rettangolo verde di gioco. E lo Special One, dal canto suo, non disdegna affatto l’opzione Bonucci. Quest’ultimo è a caccia di riscatto, poiché l’esperienza in terra tedesca si è rivelata un fallimento totale.

Soprattutto ad aver segnato profondamente l’ex Juventus è stata la debacle in Champions, poi le incomprensioni con Fischer hanno peggiorato ulteriormente la situazione. A meno di sorprese, dunque, il difensore centrale di Viterbo rescinderà il contratto con l’Union Berlino, con lo scopo di trasferirsi alla corte di Mourinho a parametro zero.

Roma-Bonucci ai dettagli: tifosi giallorossi in rivolta

L’affare dovrebbe costare alla Roma più o meno 2 milioni lordi, una cifra decisamente sostenibile per le casse romaniste che devono fare i conti col Fair Play Finanziario. La carta d’identità non è più dalla parte di Bonucci (36 anni compiuti il 1° maggio), ma è pur vero che ora potrebbe far comodo alla squadra giallorossa.

Non a caso, stando a quanto riferisce ‘La Repubblica’, la trattativa fra le parti in causa sarebbe ben avviata e rimarrebbero soltanto alcuni dettagli da sistemare. Entrando più nello specifico, è pronto un contratto di sei mesi con opzione per un altro anno.

Va trovato, però, l’accordo definitivo col calciatore e il suo agente Alessandro Lucci. Aggiungiamo che, sempre secondo la fonte citata, vanno risolte pure delle pendenze con l’Union Berlino, però l’operazione viaggia ugualmente spedita verso la fumata bianca.

Parallelamente, numerosi tifosi della ‘Magica’ hanno espresso il proprio dissenso senza mezzi termini. Da parecchi supporters giallorossi Bonucci viene visto come un nemico da evitare a prescindere da qualsiasi cosa. Ma si sa che nel calcio le cose cambiano velocemente. E a Bonucci il coraggio di affrontare sfide anche molto complicate non è mai mancato.