Grande ritorno in Serie A, firma subito: arriva dagli svincolati

Nel prossimo calciomercato invernale potrebbe verificarsi un grande e graditissimo ritorno in Serie A, col giocatore difatti pronto a firmare subito con la sua nuova squadra perché svincolato.

Si tratterebbe di un’operazione low cost super gradita sia alla dirigenza ma soprattutto all’allenatore, che proprio per quel ruolo avrebbe chiesto un rinforzo di qualità ed esperienza in vista di un’intensa seconda parte di stagione, dove l’obiettivo è ovviamente quello di migliorare quanto di buono fatto nella passata.

Nonostante siano stati sondati diversi profili per quella posizione di campo, il club ha alla fine deciso di pescare dagli svincolati la tenacia e l’esperienza del giocatore, che potrebbe dunque tornare a fare la differenza in Serie A dopo quasi 10 anni dall’ultima volta.

Calciomercato, grande ritorno in Serie A: firma subito

Il calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare, mancano solo quattro giorni, ma alcuni club di Serie A si sarebbero anticipati rispetto alla concorrenza facendo già degli enormi passi in avanti nelle trattative per alcuni dei loro obiettivi. Questo è il caso del difensore, che dopo quasi 10 anni potrebbe tornare a calpestare i campi del campionato italiano, perché priorità assoluta di una squadra alla ricerca di esperienza e qualità in un reparto dimostratosi essere privo di alternative, almeno in questa prima parte di stagione.

Considerato il fatto che le ambiziosi di società e piazza sono alte, l’allenatore non ha fatto altro che fare il nome del difensore per andare a rinforzare il proprio reparto arretrato, operazione che fra l’altro il club gradirebbe e non poco considerati i suoi costi per nulla eccessivi.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, per rinforzare la propria difesa nel prossimo calciomercato la Fiorentina starebbe pensando all’ex Sampdoria Shkodran Mustafi, svincolato dopo l’ultima esperienza in Spagna con la maglia del Levante.

Fiorentina: Mustafi piace, ma la priorità è un’altra

Shkrodran Mustafi è dunque un obiettivo concreto della Fiorentina, la cui priorità in vista del prossimo calciomercato è però un’altra. Stando infatti a quanto riportato sempre da Tuttosport, il sogno dei Viola sarebbe l’ex Bologna, ora in forze al Rennes, Arthur Theate, ma le trattative per il belga già a priori si prospettano essere complicate, soprattutto per l’alta valutazione che il club francese fa del difensore, ovvero circa 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.

Ed ecco che il nome di Mustafi scala prepotentemente le gerarchie di preferenza in casa Fiorentina, che comunque starebbe sondando anche alcuni profili italiani in vista del prossimo calciomercato.

Fiorentina, occhi puntati su un giocatore di Serie B

Per la difesa, oltre a Mustafi ed al sogno Theate, la Fiorentina starebbe monitorando anche il profilo di Andrea Castana del Brescia, pilastro della retroguardia delle Rondinelle che avrebbe una valutazione più che abbordabile per le casse dei Viola, e che fra l’altro potrebbe anche scendere considerata la sua imminente scadenza di contratto.