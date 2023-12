UFFICIALE – Ha rescisso il contratto: pronto il ritorno in Serie A

Comunicato ufficiale sull’ex bianconero che, dopo la rescissione contrattuale, magari proprio per un ritorno in Serie A.

Nel corso di questo pomeriggio è stato annunciato l’addio definitivo dal suo club, probabilmente per un futuro altrove e in un club di prestigio a livelli più alti, magari per un ritorno appunto in Serie A.

Il club, in comune accordo con l’ormai ex calciatore bianconero, ha deciso di procedere verso quella che è la risoluzione del contratto del giocatore, che termina così la sua esperienza dopo solo sei mesi dall’inizio della stagione. Una scelta particolare, quella di non procedere verso il continuo del rapporto tra calciatore e società, che prendono dunque strade diverse.

Calciomercato: ufficiale la risoluzione del contratto, possibile ritorno in Serie A

Termina la sua esperienza al club con il quale si era legato, almeno fino a questo momento, considerando quella che è la risoluzione consensuale del contratto tra giocatore e club.

Una possibilità, quella per il futuro, è legata ad un domani in Serie A, dopo l’esperienza che aveva già vissuto con i bianconeri nella passata stagione.

Un ritorno a sorpresa, ma che potrebbe essere legato ad un rinforzo per gli importanti obiettivi di classifica per un club che deve lottare per non retrocedere. Quest’oggi, lo Spezia, ha annunciato la separazione con Albin Ekdal che, da questo pomeriggio, è considerato un ex calciatore dei bianconeri.

Ultime Spezia: ufficiale l’addio di Ekdal, il comunicato

Quello che segue, è il comunicato ufficiale dello Spezia che ha annunciato l’addio del proprio centrocampista. Ecco cos’ha scritto il club di Serie B sul proprio sito ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica che ha trovato l’accordo per una risoluzione contrattuale e consensuale con il centrocampista del 1989, Albin Ekdal. La società augura un futuro ricco di soddisfazioni sportive e private per il suo ex calciatore Albin Ekdal”.

Calciomercato Serie A: la possibile destinazione di Ekdal

Potrebbe tornare in Serie A, con l’esperienza che andrebbe ad aggiungersi ad uno dei club che ha bisogno di macinare punti, per restare in Serie A. Occhio infatti all’ipotesi Salernitana per Albin Ekdal, centrocampista che rinforzerebbe così l’organico di Filippo Inzaghi per la seconda metà di stagione dove, la società di Salerno, potrebbe puntare sulla sua esperienza e quella di altri innesti, per tentare l’impresa legata alla salvezza che, ad oggi, sembra compromessa. Altrimenti, per Ekdal, potrebbe rispuntare il campionato svedese, dove praticamente arriverebbe il suo ritorno a casa.