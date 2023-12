Il Bayern Monaco fa spese al Milan: uno subito e l’altro in estate

Bayern Monaco scatenato, nel mirino due big del Milan: possono arrivare nelle prossime due sessioni di mercato

Cinquecento chilometri solo andata, da Milano a Monaco di Baviera, da San Siro all’Allianz Arena. Due grandi protagonisti del Milan degli ultimi anni potrebbero molto presto spostarsi in Germania per vivere una nuova avventura con la maglia di uno dei club più importanti al mondo, il Bayern Monaco. E uno dei due potrebbe addirittura partire prima del previsto, già in questa sessione invernale.

Con una Champions ancora tutta da vivere e una Bundesliga quest’anno molto competitiva, Tuchel ha bisogno di rinforzi al suo Bayern per poter lottare su tutti i fronti con le consuete ambizioni di vittoria.

In particolar modo sembra che il reparto arretrato della squadra bavarese continui a non convincere il tecnico ex Chelsea. Non è bastato un investimento da circa 60 milioni per avere Kim la scorsa estate. Il rendimento dei centrali più importanti del Bayern, in particolare di Upamecano e de Ligt, sta infatti deludendo le aspettative del tecnico, che vorrebbe quindi puntellare la retroguardia strappando proprio al Milan uno dei propri giocatori più importanti.

Milan, pericolo Bayern: il club tedesco punta due titolari di Pioli

Il primo nome per la difesa sulla lista della spesa del Bayern, secondo quanto riferito da Fichajes.net, è quello di Malick Thiaw. Il gigante tedesco del Milan ha lasciato un’ottima impressione nelle sue ultime apparizioni con la maglia della Germania, e avrebbe attirato così le attenzioni di Tuchel, pronto a riportarlo in patria già nel prossimo mese di gennaio.

L’affare resta comunque complicato. Considerando le grandi assenze nel reparto arretrato della squadra di Pioli, difficilmente i rossoneri potranno privarsi di uno dei pochi centrali che saranno disponibili in tempi relativamente brevi, se non acquistando prima almeno un sostituto già nei primi giorni di gennaio.

Nonostante questo, il Bayern proverà comunque ad accontentare il proprio allenatore, e con l’occasione potrebbe anche tentare d’imbastire una trattativa con la dirigenza rossonera anche per un altro grande obiettivo per il prossimo mercato estivo. Non è un segreto infatti che anche alla più blasonata squadra tedesca piaccia, e non poco, Theo Hernandez.

Dopo essersi goduto per qualche stagione il fratello Lucas, il Bayern starebbe pensando di portare in Baviera anche l’altro Hernandez, probabilmente il terzino sinistro più forte e decisivo degli ultimi anni in tutto il mondo. Nel giro di pochi mesi il club tedesco potrebbe fare la spesa a Milano, portando via ai rossoneri due dei calciatori più preziosi di questa stagione.

Una prospettiva che regala più di un brivido ai tifosi del Diavolo, anche se già lo scorso giugno la dirigenza ha dimostrato di avere le idee chiare e il coraggio di reinvestire sul mercato tutti i guadagni derivanti da un grande ‘sacrificio’ di mercato. Non è detto che una cessione di un big come Theo non possa quindi portare all’arrivo di almeno un altro campione, magari in un reparto come quello d’attacco in cui forse il prossimo anno potrebbe esserci ancora più bisogno.