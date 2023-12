Inter, offerta monstre dall’Arabia: addio a gennaio

I piani dell’Inter nel prossimo calciomercato invernale potrebbero essere stravolti da un addio tutt’altro che programmato, visto che uno dei pilastri della formazione di Simone Inzaghi potrebbe lasciare Milano e la Serie A per intraprendere una nuova, stimolante e ricca avventura in quella che è definita la “nuova frontiera del calcio”.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nerazzurro avrebbe ricevuto un’offerta monstre dall’Arabia Saudita che avrebbe seriamente messo in discussione la sua permanenza all’Inter. Ovviamente il giocatore si è preso tutto il tempo a disposizione per prendere una decisione, che a dirla tutta sembrerebbe essere però abbastanza scontata.

Calciomercato Inter, addio a gennaio: va in Arabia Saudita

Incredibili novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Inter, visto che in quel di gennaio Simone Inzaghi potrebbe dire addio ad uno dei leader, nonché pilastro portante, della sua formazione. Mai nessuno in quel di via della Liberazione si sarebbe aspettato di vivere una situazione del genere con questo giocatore, ma il rendimento pazzesco che l’ha contraddistinto in questo inizio stagione avrebbe fatto puntare su di sé i riflettori dei principali mercati internazionali.

Nel pieno della sua carriera, il nerazzurro potrebbe pensare di salutare l’Inter solo per fare la differenza in un altro top club europeo, ma al momento l’unico scenario concreto in vista del suo imminente futuro sarebbe rappresentato da una possibile esperienza in Arabia Saudita, considerate anche le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in rassegna stampa, il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter sarebbe in bilico, considerata l’incredibile ed irrinunciabile offerta che il turco avrebbe ricevuto dall’Arabia Saudita. Dopo Orsato, dunque, la Saudi Pro League sembrerebbe essere propensa a rubare alla Serie A un altro dei suoi protagonisti, ma il centrocampista di Simone Inzaghi avrebbe le idee abbastanza chiare in merito al suo futuro.

Inter, Calhanoglu attirato dall’Arabia: offerta monstre

A partire dal prossimo calciomercato invernale il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe incredibilmente essere in Arabia Saudita. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da la rosea, il centrocampista turco avrebbe ricevuto un’offerta da 18 milioni di euro l’anno da uno dei più alti dirigenti del campionato saudita, intenzionato a chiudere praticamente subito le pratiche col centrocampista per poi trattare con l’Inter il prezzo del cartellino del giocatore, che si pronostica essere sicuramente importante.

18MLN dall’Arabia: Hakan che fai?

18 milioni di euro a stagione potrebbero cambiare per sempre la prospettiva di vita di Hakan Calhanoglu, che avrebbe però le idee abbastanza chiare in merito al suo futuro. Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco sarebbe pronto a respingere qualsiasi offerta saudita e non pur di rimanere all’Inter, che ad oggi sembrerebbe essere la sua priorità. Vedremo se in futuro qualcosa cambierà, ma per il momento Calhanoglu ha respinto l’Arabia.