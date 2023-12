L’Inter anticipa tutti, firma per quattro anni

Il club meneghino beffa la concorrenza trovando l’accordo col centrocampista in scadenza: contratto di 4 anni in vista

Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana. E se volete aggiungeteci anche Juan Cuadrado e soprattutto Marcus Thuram. Chi sono? Giocatori dell’Inter, certo. Ma nello specifico sono calciatori arrivati a Milano a parametro zero, con una modalità di acquisto che ormai è diventato il marchio di fabbrica di un abile dirigente, non da oggi re del mercato.

Sono ormai anni che Beppe Marotta si sta specializzando in acquisti gratis, senza bisogno di sostenere il costo del cartellino, grazie ad uno zelante e continuo lavorìo fatto sull’entourage dell’obiettivo di turno. Spesso, come nel caso del formidabile attaccante francese, si tratta di un pressing operato per due anni. In attesa e nella speranza che il calciatore non rinnovasse il suo contratto col club. Missione riuscita, come spesso accade quando l’ex Dg della Juve decide di puntare qualcuno.

Certo, ci sono anche quelle piccole eccezioni che rendono non totalmente infallibile l’Ad meneghino su questo campo; oppure casi inversi, come quando si è trattato di ingoiare il rospo al contrario, nel caso che ha visto Milan Skriniar accasarsi al PSG a costo zero.

In generale però, il modus operandi dell’Inter è ormai celeberrimo: quando si tratta di correre per qualcuno che si libera gratis, la concorrente più temibile è proprio la Beneamata. Anche in vista del prossimo mercato estivo, Marotta ha già in canna un colpo top. Che nemmeno a dirlo era già seguito dalle rivali italiane.

Inter-Zielinski, ci siamo: accordo raggiunto

Come riferito nei giorni scorsi da ‘Il Mattino’ di Napoli, e come già odorato nell’aria da diverse settimane, l’avventura di Piotr Zielinski a Napoli è praticamente ai titoli di coda. Il polacco, che ha ovviamente il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha trovato l’accordo col club azzurro per il prolungamento del matrimonio. Dopo le enormi distanze riscontrate nella scorsa estate – quando l’ex Udinese era stato anche pesantemente lusingato dall’Al-Ahli – De Laurentiis ha riprovato a farsi sotto per trattenere a sé il calciatore. Con scarsi risultati.

Juventus, Milan, ma anche Barcellona, avevano odorato il grande colpo gratis, ma l’Inter si era già mossa in questa direzione. Quattro anni di contratto (probabilmente un 3+1) a 4,5 milioni di euro netti di ingaggio a stagione (più bonus), è la base grazie alla quale i nerazzurri avrebbero convinto il polacco a sposare la loro causa.

Zielinski a luglio diventerà un calciatore dell’Inter, a meno che il patron partenopeo non decida di monetizzare una sua anticipata partenza a gennaio incassando qualcosa dalla sua cessione. Sempre Appiano Gentile sarebbe comunque la destinazione del centrocampista, che così tiene fede alla sua sempre dichiarata intenzione di restare in Italia.

