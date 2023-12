Milan, nuova emergenza infortuni: aumentano i tempi di recupero

Il Milan di Stefano Pioli continua a perdere giocatori a causa di infortuni che mettono in difficoltà la rosa: cambiano i tempi di recupero.

In casa rossonera negli ultimi mesi si sono avvicendate troppi momenti di down dovuti alle condizioni fisiche dei calciaotri che stanno portando anche a risultati poco felici. L’eliminazione dalla Champions League è stata pesantissima da digerire ma la classifica di Serie A può diventare ancora più complessa ogni settimana che passa.

La situazione infortuni sta diventando sempre più complessa e rischia di portare nuovi problemi anche rispetto agli obiettivi di fine stagione. Il Milan deve tentare di rientrare nella corsa allo Scudetto ma di questo passo sembra un’impresa impossibile.

Milan, emergenza infortuni: Pioli e il suo staff sotto accusa

Il Milan sta vivendo un’emergenza infortuni che non pare avere fine. I rossoneri sono al centro di problemi che prima sembravano inesistenti e che invece, ora, sono all’ordine del giorno e a cui non si trova una soluzione rapida.

L’emergenza infortuni mette nei guai Pioli e lo staff tecnico rossonero che deve reagire sin da subito ai grossi problemi che stanno nascendo. Il mister rossonero deve trovare le soluzioni giuste per affrontare le prossime partite, nonostante i problemi.

Secondo le ultime notizie in arrivo da casa rossonera, ci sono due pessime novità riguardo gli infortuni del Milan.

Milan, Musah non recupera per il Sassuolo: le ultime

Il Milan perde anche Yunus Musah per infortunio. Il centrocampista americano era destinato a scendere in campo da titolare contro il Sassuolo ma le sue possibilità di scendere in campo si sono ridotte all’osso giorno per giorno nelle ultime ore, fino a diventare una vera e propria chimera per Stefano Pioli.

Nell’allenamento di oggi all’anti vigilia di Milan Sassuolo, Musah ha continuato ad allenarsi da parte e non ha mai interagito con il gruppo. La notizia del suo forfait ha colto alla sprovvista Stefano Pioli che ora deve reinventarsi un nuovo centrocampo.

A centrocampo, dunque, sarà ancora la volta di Bennacer, con Reijnders e Loftus-Cheek a dirigere il gioco rossonero. Ma poi bisogna stare attenti alle condizioni di questi calciatiori che se dovessero farsi male creerebbero grossi guai.

Milan, out anche Jovic: infortunio alla caviglia

Non solo Musah, il Milan perde anche Luka Jovic per un infortunio alla caviglia. L’attaccante serbo stava diventando sempre più importante per il club rossonero ma è costretto a fermarsi ancora una volta per un problema fisico.

Jovic non si è allenato con il gruppo a Milanello e la sua presenza contro il Sassuolo è impossibile. Tornerà a disposizione solo nel 2024, quando per i rossoneri comincerà un nuovo capitolo e sarà fondamentale rialzare la testa.