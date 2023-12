Novità Milan, il club ha scelto: s’infuriano i cugini nerazzurri

Svolta clamorosa in casa Milan, ha scelto il club rossonero: un eroe nerazzurro ha ‘tradito’ i tifosi dell’Inter

Natale ha portato grandi novità in casa Milan. In attesa di potersi scatenare sul mercato di gennaio per cercare di rinforzare una squadra che avrebbe ancora l’opportunità di dire la propria in campionato, e soprattutto di puntare con decisione all’Europa League, i vertici del club hanno preso una decisione straordinaria. E hanno mandato su tutte le furie i tifosi dell’Inter.

Al termine di una stagione che potrebbe rivelarsi storica e fondamentale per i colori nerazzurri, con uno scudetto, il ventesimo della propria storia, sempre più alla portata, arriva per i tifosi della squadra vice campione d’Europa una vera e propria ‘mazzata’ sul morale.

Nel calcio è facile parlare di ‘tradimento’. In realtà in un mondo di professionisti una scelta non proprio di cuore non dovrebbe più accendere discussioni e dibattiti. In questo caso però anche un termine così forte potrebbe avere un senso. Per dare una svolta al proprio futuro il Milan ha infatti deciso di affidarsi a un uomo che per tutti gli interisti vuol dire moltissimo.

Milan, scelto l’erede di Pioli: è un grande ex nerazzurro

Come Stefano Pioli, anche il futuro erede del tecnico parmigiano ha un passato interista. Al contrario dell’attuale allenatore, però, il suo è un passato glorioso, un passato che gli ha consentito di iscrivere per sempre il suo nome nella storia dell’Inter.

Se per mesi si è parlato di un possibile arrivo in casa Milan di Antonio Conte, altro allenatore legato ai colori nerazzurri, ma che ha un DNA e un background molto più juventino che interista, alla fine il prescelto potrebbe addirittura essere uno degli eroi del Triplete.

Salvo colpi di scena sarà Thiago Motta a sostituire Pioli sulla panchina del Diavolo. La dirigenza è sempre più convinta infatti che l’italobrasiliano possa essere l’uomo giusto per garantire risultati e successi alla squadra rossonera, ma anche e soprattutto per fargli fare un salto di qualità a livello di gioco.

Un salto di qualità necessario, considerando che il progetto del Milan prevede ancora tanto lavoro con i giovani. E da questo punto di vista Motta sembra offrire straordinarie garanzie in questo momento.

Resta però da capire in che modo verrebbe accolto dalla tifoseria. Se molti infatti sono galvanizzati dall’idea di poter dare un dispiacere ai cugini nerazzurri, c’è chi non è per nulla entusiasta dall’idea di vedere un eroe interista sulla panchina del Milan. Ma siamo certi che anche in questo caso basterebbero due o tre vittorie importanti per far dimenticare ogni suo trascorso glorioso con la maglia degli ‘odiati’ cugini.