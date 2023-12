Roma, Mourinho chiama un top player: colpaccio assoluto

L’allenatore della Roma, José Mourinho, potrebbe accogliere un nuovo rinforzo importante nel mese di gennaio: colpaccio in Premier League

José Mourinho è un uomo senza peli sulla lingua. E anche quando si tratta di prendere decisioni difficili, lo Special One raramente si tira indietro. Il trainer di Setubal è un vero condottiero e proprio per questa ragione viene definito ‘speciale’.

Non a caso tanti tifosi della Roma lo sostengono ancora con tutte le loro forze, sebbene il percorso in campionato finora sia stato fin troppo altalenante.

Potrebbe, però, arrivare qualche buona notizia dalla sessione del calciomercato di gennaio, con Tiago Pinto che sta continuando a lavorare alacremente per accontentare il mister portoghese. Necessario prendere un nuovo difensore centrale, in tal senso al momento il nome più caldo è Leonardo Bonucci.

A meno di sorprese l’ex Juventus terminerà anticipatamente il contratto con l’Union Berlino e i Friedkin potrebbero approfittarne subito assicurandosi le sue prestazioni a parametro zero. Inoltre, la dirigenza giallorossa riflette anche sul centrocampo, che con ogni probabilità a breve perderà Renato Sanches.

Il destino della mezz’ala lusitana appare segnato, a maggior ragione dopo il famoso cambio avvenuto durante il match in trasferta contro il Bologna. Quella sostituzione spinge ulteriormente a credere che il classe ’97 abbandonerà la nave capitolina già a gennaio per fare ritorno al Paris Saint Germain.

Calciomercato Roma, Renato Sanches via subito: cresce la tentazione van de Beek

Ma chiaramente la ‘Magica’ avrà bisogno di un valido rimpiazzo di Renato Sanches per non rischiare di dover affrontare la seconda parte della stagione con gli uomini contati. Il mirino di Tiago Pinto è sempre puntato in Premier League, dove milita un calciatore che stuzzica da tempo la fantasia del club capitolino.

Stiamo parlando di Donny van de Beek, centrocampista olandese di proprietà del Manchester United. L’ex Everton, che compirà 27 anni il prossimo 18 aprile, non rientra nei piani dei ‘Red Devils’ e del connazionale Erik ten Hag. Ragion per cui il giocatore è particolarmente frustrato e vorrebbe trasferirsi altrove per intraprendere una nuova avventura calcistica.

Presumibilmente la pista Roma non gli dispiacerebbe, con Mourinho che potrebbe riuscire a valorizzare le sue qualità dandogli nuova linfa. Insomma, i presupposti per andare a dama ci sono eccome. I giallorossi, dal canto loro, starebbero pensando di avanzare una richiesta di prestito al Manchester United.

Van de Beek potrebbe spingere per la realizzazione di questo affare, anche perché gli piacerebbe molto essere allenato dallo Special One. In Premier non ha trovato tanta fortuna, ma in Serie A il talento classe ’97 potrebbe riaccendersi. L’eventuale colpo, per forza di cose, è strettamente legato al destino di Renato Sanches, il quale ha deluso davvero chiunque dal suo approdo all’ombra del Colosseo. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi.