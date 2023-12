Ultimatum alla Juventus: servono 23 milioni subito

La Juventus può concludere il colpo da oltre venti milioni di euro: negoziazioni aperte, ma bisognerà fare in fretta

Alla ricerca di un centrocampista fino a trovarne uno che fa al caso delle esigenze di Massimiliano Allegri. La dirigenza della Juventus avrebbe individuato il profilo giusto per rinforzare la mediana in vista della seconda metà della stagione, ma bisognerà mettere sul piatto subito oltre venti milioni di euro.

Queste sono le condizioni base per non lasciarsi sfuggire il giocatore del Tottenham. Il portale ‘Football Insider’ svela i presupposti di una trattativa fra la proprietà inglese e i bianconeri per il danese Pierre-Emile Hojbjerg. Il 28enne nazionale può lasciare la Premier League già a gennaio, a patto che venga messo a disposizione del tecnico Postecoglou un sostituto e non scarseggiare di elementi in mediana.

Il giocatore dal canto suo spinge per la cessione, al fine di trovare una squadra che gli garantisca maggiore regolarità di impiego. Per gli Spurs non si tratta di certo di un incedibile, ma non se ne disfaranno senza avere numericamente una mediana ben fornita oltre ai soldi in cassaforte da reinvestire. Gli inglesi preferirebbero negoziare una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto. In ambo i casi il prezzo è fissato a 23 milioni di euro.

La Juventus trova il centrocampista in Premier League: le condizioni dell’affare

Dal momento dell’arrivo in panchina di Ange Postecoglou il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg è stato schierato sempre, ma dalla panchina in tredici occasioni. Ciò vuol dire che pur essendo un elemento importante della rosa, non è imprescindibile se s’individua un sostituto all’altezza.

Ad esempio, il nome che piacerebbe molto al Tottenham è quello di Conor Gallagher del Chelsea. Tuttavia, risulterà difficile convincere i Blues a cedere il promettente 23enne a un’acerrima nemica, quindi da questo punto di vista la strada sarebbe in salita. Ma poco male: nel caso in cui andasse via Hojbjerg le alternative lì a metà campo non mancherebbero di certo.

Come finirà? Gli Spurs hanno l’attenzione posta anche su altre soluzioni come quelle legate alle esigenze difensive. Gli inglesi seguono infatti vari profili ovvero Lloyd Kelly del Bournemouth, Tosin Adarabioyo del Fulham e Jean-Clair Todibo del Nizza, al di fuori dei confini nazionali.

Serve cash per poter rinforzare reparti in cui c’è più bisogno e il piano del Tottenham è piuttosto chiaro. La cessione di Hojbjerg potrebbe apportare un’utile plusvalenza alle casse del club, essendo stato acquistato, il danese, per 15 milioni di sterline dal Southampton nel 2020, maturando ad oggi oltre 160 presenze con 10 reti e 16 assist in favore della sua squadra.