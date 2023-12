Inter scatenata, doppio colpo in chiusura: l’annuncio

Nonostante tutte le difficoltà del caso, economiche e societarie, l’Inter si sta dimostrando essere una delle società di Serie A più attive in questi giorni di avvicinamento al calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il club nerazzurro sarebbe ad un passo dal chiudere un doppio importante colpo entrata, che andrà a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi non solo nell’imminente, considerata l’importante seconda parte di stagione che il Biscione dovrà affrontare, ma anche e forse soprattutto nel futuro.

Marotta ed Ausilio sono in costante contatto con le parti coinvolte per raggiungere il prima possibile gli accordi per questi due giocatori, ma stando a quanto raccontato l’impressione è che si tratti essere davvero di una mera questione di tempo.

Calciomercato Inter: doppio colpo in chiusura

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, al lavoro proprio in queste ore per cercare di chiudere e definire un doppio importante colpo in entrata. La rosa di Simone Inzaghi, a dirla tutta, non avrebbe bisogno di alcun intervento per essere migliorata, considerato il fatto che è già forte così, ma diverse situazioni, come l’infortunio di Juan Cuadrado ad esempio, hanno costretto la dirigenza ad intervenire nel calciomercato per andare a sopperire a queste assenze.

A fronte di questo, dunque, potremmo dire che per necessità l’Inter farà un’esterno di centrocampo a gennaio, ma non è l’unica operazione sulla quale Marotta ed Ausilio starebbero lavorando, visto che i due dirigenti nerazzurri starebbero spingendo per un’importante operazione a parametro zero che sembrerebbe essere addirittura prossima alla definizione, secondo quanto raccolto in queste settimane.

L’edizione odierna del noto quotidiano sportivo QS titola infatti: “Inter scatenata“, riferendosi al fatto che il club nerazzurro potrebbe presto chiudere il doppio colpo Buchanan-Zielinski, così da mettere a disposizione di Inzaghi una delle formazioni più forti non solo in Italia, ma anche e forse soprattutto in Europa.

Inter: Buchanan si avvicina ma c’è distanza col Brugge

Buchanan vuole l’Inter, ma il Club Brugge è un venditore tutt’altro che semplice col quale trattare (De Ketelaere insegna). Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante la volontà del canadese sia chiara, la società belga quasi pretende tutti i 12 milioni di euro di valutazione per il cartellino di Buchanan, cifra dalla quale l’Inter sarebbe ben lontana, considerati gli appena 6 milioni offerti settimana scorsa.

C’è dunque una distanza importante fra domanda ed offerta, ma Marotta cercherà di limarla grazie all’ausilio della sua esperienza, casomai inserendo nelle trattative qualche interessante contropartita tecnica per abbassare il muro del Brugge. Staremo a vedere.

Inter-Zielinski: accordo subito per giugno

Le difficoltà per Buchanan starebbero distogliendo l’attenzione da un’altra importante operazione alla quale l’Inter starebbe lavorando, ovvero quella relativa a Piotr Zielinski. In rottura col Napoli, il polacco potrebbe sbarcare a Milano a parametro zero considerata la sua scadenza di contratto con i partenopei. Ovviamente si tratterebbe di un colpo in ottica futura, per giugno in pratica, ma riuscire a chiuderlo, anticipando la concorrenza, significherebbe tanto, soprattutto perché così Inzaghi avrebbe una perfetta alternativa in mezzo al campo a Mkhitaryan.