Napoli: ignora il rinnovo, andrà anche lui via

E’ un momento difficile per il Napoli che dopo aver vinto lo scudetto ora vive una situazione delicata che può portare all’addio di tanti big.

Perché il club Campione d’Italia è ormai ad un passo dalla rivoluzione totale per dare vita ad un nuovo progetto che possa essere decisivo per cambiare questa tendenza negativa che non riesce a finire. E’ un momento difficilissimo per il club che non riesce a capire come poter cambiare questa situazione che ormai continua ad essere da dimenticare.

Tifosi e società vogliono che la squadra riesca a reagire in vista delle prossime settimane, è il momento chiave per provare a ribaltare questo momento che può portare ad un abbandono del progetto da parte di tantissimi giocatori, qualcuno ha già deciso di andar via e altri stanno lasciando la squadra proprio in questi giorni. Adesso si vuole provare a dare una rinfrescata al progetto.

Calciomercato Napoli: un altro giocatore non rinnova

Elmas ha già firmato in maniera ufficiale l’addio da Napoli per passare al Lipsia subito in questo mese di gennaio. Presto sarà poi il turno di altri giocatori perché Zielinski che è in scadenza ha deciso già di andare via in vista del finale della sua carriera, lui sembra di avere un accordo già con l’Inter. C’è poi il caso di Victor Osimhen che ha firmato un nuovo contratto per inserire però una clausola rescissoria che lo porterà via da Napoli entro la prossima estate. Ora anche un altro big rischia di lasciare Napoli per andare a firmare con una nuova squadra.

Il calciomercato del 2024 può far si che il Napoli possa perdere i suoi grandi giocatori come Osimhen e anche Khvicha Kvaratskhelia che in questa stagione sta affrontando difficoltà maggiori rispetto lo scorso anno. In campo spesso è nervoso e sbaglia, ma questo può dipendere anche dal suo contratto che è ancora fermo ad uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione e che vorrebbe aumentare

Al momento però il Napoli non ha intenzione di rinnovare il contratto di Kvaratskhelia e per questo motivo c’è la possibilità che le grandi società possano entrare in contatto con il suo agente Mamuka Jugeli come svelato da La Gazzetta dello Sport. Sul giovane talento georgiano ci sono Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco tra le società principalmente interessate a comprarlo per il futuro.