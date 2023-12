Colpo Roma, Mourinho può sorridere: affare da 20 milioni

Un’importante pedina che milita nel campionato di Serie A è destinata a cambiare aria e la Roma potrebbe approfittarne: affare da 20 milioni

L’incubo Fair Play Finanziario è tornato. Anche in questa sessione invernale di calciomercato la Roma deve fare i conti con i paletti imposti dall’Uefa, di conseguenza per Tiago Pinto non sarà affatto semplice muoversi nel migliore dei modi. Ma mister José Mourinho si aspetta qualche intervento da parte della società, perché la squadra a disposizione ha oggettivamente bisogno di essere rinforzata.

In tal senso, il riferimento è perlopiù al reparto difensivo, dove pesa non poco l’assenza prolungata di Chris Smalling. Quest’ultimo è ancora alle prese con i suoi problemi fisici e ci vorrà diverso tempo per rivederlo regolarmente in campo. L’ex Manchester United rappresenta la colonna portante della retroguardia giallorossa, perciò serve per forza un suo sostituto all’altezza.

Anche perché a breve Mourinho perderà Evan N’Dicka, il quale raggiungerà la propria nazionale per partecipare alla Coppa d’Africa. Ecco che il club capitolino ha avviato i contatti da giorni con Alessandro Lucci, agente di Leonardo Bonucci. L’ex Juventus piace alla Roma, che sta cercando un difensore centrale esperto.

L’operazione non sarebbe troppo pesante dal punto di vista economico, anzi. Il classe ’87, che compirà 37 anni il prossimo 1° maggio, ha intenzione di rescindere il contratto con l’Union Berlino, per poi trasferirsi altrove a parametro zero. E l’ipotesi di sbarcare subito all’ombra del Colosseo non gli dispiace affatto.

Il popolo giallorosso, però, è fortemente contrario all’operazione in argomento, tant’è che vari tifosi hanno espresso il loro dissenso via social nelle scorse ore senza mezzi termini. Nonostante ciò l’affare potrebbe comunque andare in porto, ma Bonucci non è l’unico profilo che stuzzica la fantasia della ‘Magica’.

Calciomercato Roma, Milenkovic spinge per l’addio alla Fiorentina: 20 milioni

Nella lista di Tiago Pinto è presente pure Nikola Milenkovic, difensore di proprietà della Fiorentina che negli anni ha accumulato un’esperienza importante nel nostro campionato. Il valore del serbo non si discute, con l’ex Partizan che vorrebbe misurare le sue abilità in un contesto più prestigioso.

Milenkovic ha 26 anni e sente sempre di più il desiderio dentro di sé di approdare in una big. A gennaio, però, è alquanto improbabile che la Fiorentina accetti di venderlo ad una diretta concorrente, per giunta la Roma non può offrire adesso un’offerta sostanziosa per cercare di assicurarsi il cartellino del calciatore serbo. Ma Milenkovic spinge per la cessione, che nel caso sarà posticipata all’estate del 2024.

A giugno la strada diventerà più in discesa ovviamente, poiché il club toscano avrà più tempo per trovare un valido rimpiazzo. Inoltre, la scadenza del contratto del classe ’97 è prevista per il 30 giugno 2027 e il prezzo si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.