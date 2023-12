Conquista l’Inter ma è già in pericolo: doppio assalto

Inter conquistata da uno dei nuovi prospetti lanciati di recente da Simone Inzaghi. Il suo futuro è già in pericolo: pronto un doppio assalto

Nell’Inter di quest’anno sembra funzionare davvero tutto. Una sinfonia unica in cui chiunque va in campo dà il massimo e diventa protagonista, dai big alle seconde linee, per concludere con i giovani da lanciare. Merito di Simone Inzaghi e della sua sapiente gestione.

Al tecnico piacentino forse sembrerà di essere tornato alla stagione 2019/20, quando viveva questa situazione anche in casa Lazio, sfiorando un clamoroso scudetto che poi il Covid spazzò via. Farlo all’Inter però è ancora più ambizioso e quindi gratificante.

Lo specchio di quanto sta accadendo è la situazione di Yann Bisseck. L’ex Colonia è arrivato all’Inter come giovane da svezzare, la sesta scelta nel pacchetto difensivo. Il classe 2000 dopo un inizio difficile, in cui si pensava che a gennaio poteva andar via in prestito per mettere minuti nelle gambe, ha avuto la sua occasione per i tanti infortuni tra difesa ed esterni che hanno costretto Inzaghi ad avanzare Darmian in fascia. E ora il tecnico piacentino fa difficoltà a toglierlo dal campo.

Bisseck conquista l’Inter ma è già in pericolo: due club pronti all’assalto

Bisseck fin qui ha già raccolto 6 presenze e 1 rete, proprio sabato scorso contro il Lecce si è sbloccato dopo aver colto poco prima un legno. Non solo dinamicità nel gioco difensivo ma anche ottime doti di inserimento sui piazzati.

Ovviamente a gennaio non partirà più, Inzaghi lo vuole dentro la sua Inter, e farà parte stabilmente delle rotazioni della rosa. Stoppate le trattative in entrata per un difensore centrale. Il rovescio della medaglia, però, sono i club che già potrebbero bussare alla porta dei nerazzurri.

Il giovane difensore dell’Under 21 tedesca ha il gradimento proprio in patria di diversi club che lo seguono da tempo, essendo tra l’altro cresciuto al Colonia. Potrebbe essere il profilo giusto, giovane e roccioso, per squadre come il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. Le due potenze tedesche lo starebbero seguendo con interesse e presto potrebbero bussare alla porta del club milanese.

L’Inter, ovviamente, al momento non se ne priva. Dirà di no ad eventuali proposte a meno che esse non siano irrinunciabili. Al momento sono solo sondaggi ma se le prestazioni di Bisseck dovessero cresce nel corso dei mesi non è escluso un vero e proprio assalto da parte dei due club o qualche altra potenza europea ad oggi non ancora venuta allo scoperto. Marotta e l’intera dirigenza nerazzurra proveranno a resistere per assicurarsi un ottimo futuro con uno dei difensori più promettenti sul panorama europeo.

