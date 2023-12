“Dal Real Madrid all’Italia”: sviluppo a sorpresa nell’affare

Un giocatore del Real Madrid, poco felice dello spazio ottenuto finora, sembrava ad un passo dall’arrivo in Italia. Ma ora…

Ancora qualche giorno per studiare le possibili mosse e le strategie da seguire in fase di contrattazione. Poi, a partire dal 2 gennaio, si inizierà a fare sul serio. Sarà una sessione invernale di mercato intensa per le big della Serie A, a caccia di rinforzi di comprovata qualità da regalare ai rispettivi allenatori.

La Juventus e l’Inter, ad esempio, hanno messo gli occhi su un centrocampista del Real Madrid poco felice dello spazio fin qui ottenuto. Il colpo, fino a qualche ora fa, sembrava alla portata. Ora, invece, appare saltato del tutto.

L’oggetto del desiderio dei bianconeri e dell’amministratore delegato Marotta, in particolare, risponde al nome di Dani Ceballos, utilizzato con il contagocce da Carlo Ancelotti: appena 8 apparizioni in Liga (nessuna da titolare), per un totale di 139 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino quanto mai magro, a cui vanno aggiunte ulteriori 3 presenze in Champions League “condite” dalla rete rifilata all’Union Berlino nell’ultimo turno della fase a gironi.

Numeri che, di conseguenza, hanno alimentato le voci relative ad una possibile separazione tra le parti ad inizio anno. Il 27enne in effetti, spaventato dalla possibilità di rimanere fuori dai convocati della Spagna per l’Europeo del 2024, di recente aveva iniziato a considerare l’idea di cambiare aria e di trasferirsi in un altro campionato.

Niente Serie A: vuole restare al Real Madrid

La Serie A sembrava essere una meta plausibile, alla luce del forte interesse mostrato nei suoi confronti dalla Juventus (disposta ad offrire il cartellino di Moise Kean) e dei nerazzurri, poco soddisfatti del rendimento offerto da Davy Klassen e Stefano Sensi.

A stoppare le avance delle due italiane, però, ci ha pensato lo stesso Ceballos. Il quale, stando a quanto riportato dal portale ‘Don Diario’, ha deciso di rimanere nella capitale con l’obiettivo di giocarsi le proprie carte al Real e provare a risalire nelle gerarchie di Ancelotti. Ceballos, di fatto, si è quindi tolto dal mercato obbligando la Juve e l’Inter a depennare il suo nome dalla lista dei possibili obiettivi e concentrarsi su altri profili.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a breve intensificherà i contatti riguardanti Kalvin Phillips, intenzionato a lasciare subito il Manchester City. L’ex Leeds considera Torino una meta gradita ma non esclude la possibilità di accettare la corte del Newcastle o del West Ham. Per quanto riguarda i nerazzurri, gli occhi sono puntati su Matt O’Riley del Celtic Glasgow.