Inter, affare quasi fatto: arriva a zero!

Inter scatenata sul mercato: l’affare è ormai ai dettagli, il top player arriverà a parametro zero la prossima estate

L’Inter è insaziabile. Nonostante una rosa che sta dimostrando ampiamente di essere la più forte e competitiva in Italia, la squadra nerazzurra sta per chiudere un altro colpo straordinario a parametro zero.

L’ennesimo affare a zero euro di una gestione guidata da Marotta che ha permesso al popolo interista di godersi campioni del calibro di Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Onana, Acerbi, Sanchez e molti altri ancora. Una lista quasi interminabile che potrebbe arricchirsi presto di altri tre grandissimi campioni.

Se per Djalò e Zielinski siamo ormai ai dettagli, con i giocatori che sembrerebbero aver già accettato il nuovo contratto nerazzurro, leggermente più complessa, ma non più di tanto, potrebbe essere la situazione che potrebbe portare a Milano un top player dell’attacco come Mehdi Taremi.

Il bomber iraniano del Porto, a lungo seguito anche dal Milan, è uno dei grandi obiettivi di mercato nerazzurri dell’Inter in realtà già per il mese di gennaio. Considerando che il suo contratto con il club lusitano scade nel 2024 e che non ha alcuna intenzione di rinnovarlo, in teoria per poterlo prelevare dal Porto basterebbe solo un indennizzo tutto sommato abbordabile.

Le cose però in non sono così semplici, ed è quindi molto più probabile che il bomber possa raggiungere Milano solo dal prossimo giugno.

Inter, obiettivo Taremi: l’attaccante iraniano del Porto può arrivare a parametro zero

La situazione, stando alla ricostruzione di Calciomercato.it, è in questo momento estremamente chiara. In caso di cessione di Sanchez, ancora nel mirino di alcuni club arabi, l’Inter vorrebbe accelerare l’affare Taremi e prelevarlo dal Porto già a gennaio.

L’accordo con il giocatore è stato trovato. Resterebbe quindi da trovare un’intesa solo con il club lusitano. Ma è proprio questo il grande ostacolo che in questo momento frena del tutto la trattativa.

In questa stagione il Porto sta vivendo una piccola crisi interna. Difficoltà non prevedibili che hanno coinvolto lo stesso calciatore, fin qui in grado di mettere a segno solo 6 gol in tutte le manifestazioni in 22 presenze già accumulate. Un bottino inferiore alle aspettative, considerando che lo scorso anno il centravanti aveva chiuso la stagione con 31 gol in totale.

Proprio per questo motivo, con la squadra comunque ancora in corsa per il titolo in Portogallo (seppur leggermente attardata rispetto a Benfica e Sporting) e attesa anche da un ottavo di Champions quasi proibitivo con l’Arsenal, privarsi di uno dei propri migliori giocatori a metà stagione potrebbe alimentare ancora di più il malcontento della tifoseria dei Dragões.

In questo momento, dunque, l’affare Taremi-Inter è congelato, ed è in programma solo la prossima estate. Ma con il mercato ormai alle porte dire che un suo arrivo immediato sia impossibile sarebbe sbagliato. Perché più volte il calcio ci ha insegnato che le cose possono sempre cambiare, anche da un momento all’altro.