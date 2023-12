Juventus, bookmaker sicuri: ecco qual è il colpo a centrocampo

La Juventus insegue un colpo a centrocampo, è questa la priorità: ecco il nome che arriverà sicuramente secondo i bookmaker

Contro la Roma, allo Stadium, la Juventus saluterà i suoi tifosi prima del nuovo anno e darà loro appuntamento al 2024, nella speranza che si tratti di un anno maggiormente ricco di soddisfazioni. Un match significativo, quello con i giallorossi di Mourinho, da non fallire per provare a rimanere in scia all’Inter capolista.

La squadra di Allegri, lo sappiamo, non ruba l’occhio, ma intanto è lì, a giocarsela, a quattro punti di distanza e culla il proposito di lottare fino alla fine per il titolo. È una Juventus che ha ritrovato almeno parte di quella compattezza e grinta che l’hanno contraddistinta nei periodi migliori e questo permette ai bianconeri di inanellare risultati positivi.

La vittoria di Frosinone è stata bella e pesante, per rispondere subito al pari con il Genoa. Di motivi per crederci ce ne sono, ma molto passerà, inevitabilmente, dalla sessione di mercato ormai in arrivo.

Juventus, non ci sono dubbi per gli scommettitori: quota stracciata per il centrocampista, scelta fatta

Una Juventus che dovrà per forza di cose operare sul mercato in entrata in maniera più attiva rispetto a quanto fatto in estate. L’esigenza è quella di mettere le mani su almeno un paio di profili di valore, con il centrocampo come reparto da puntellare più urgentemente, viste le rotazioni assai limitate per Allegri in quella zona. I nomi che stanno circolando, lo sappiamo, sono numerosi. Ma secondo i bookmaker, di dubbi ce ne sono pochi: c’è un centrocampista favorito su tutti gli altri per rinforzare la rosa bianconera nel mercato di riparazione.

Dalle quote disponibili sul sito della Sisal, appare evidente che l’arrivo di Kalvin Phillips a Torino viene ritenuto estremamente probabile. La Juventus lo sta seguendo da settimane e potrebbe mettere presto le mani su di lui.

Negli ultimi giorni si è parlato di dubbi da parte di Allegri e anche dello stesso giocatore. Ma la Sisal quota il suo arrivo nel mercato invernale appena a 2.25. Quota bassissima, per un evento ritenuto estremamente probabile. Di sicuro, più di altre ipotesi. Il ritorno di Bernardeschi viene quotato a 5.00, quota 6.00 per l’arrivo di Colpani dal Monza. Per Berardi, l’arrivo pagherebbe 7.50 volte la posta, a quota 9.00 invece Rodrigo De Paul. Manca poco, e lo scopriremo…