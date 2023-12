Milan, trovato il nuovo difensore centrale: firma all’inizio di gennaio

Il calciomercato del Milan sarà fondamentale per dare a Stefano Pioli una rosa sempre più forte e completa: trovato il nuovo difensore.

I rossoneri hanno vissuto una prima parte di stagione davvero complicata, a causa dei continui infortuni in tutti i reparti e delle conseguenti difficoltà che ne sono nate. Ci sono stati problemi di ogni genere che poi sonon stati proiettati sul campo, visto che la classifica di Serie A è estremamente lontana da quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione e soprattutto c’è stata l’eliminazione dalla Champions League.

Ora per il Milan sono cambiati gli obiettivi, sia in campo che per il mercato: serve un nuovo difensore centrale e la dirigenza pare aver trovato la strada giusta da percorrere.

Calciomercato Milan, affare fatto in difesa: le ultime

Il Milan sta studiando diversi nomi da poter prendere a gennaio per migliorare la rosa. Stefano Pioli ha bisogno di nuovi calciatori per avere a disposizione un gruppo ricco di talento e capace di poter risalire la china a partire dal girone di ritorno. Ci sono molte situazioni in casa rossonera che hanno preoccupato il tecnico e hanno creato grossi problemi alla stagione.

I continui infortuni del Milan hanno portato la società a dover fare delle considerazioni importanti sul futuro e a capire con largo anticipo come comportarsi in sede di calciomercato.

Secondo le ultime notizie il Milan ha trovato l’accordo per il difensore del futuro e a breve potrebbero esserci le firme.

Milan, il nuovo difensore è già in rosa: è un “colpaccio”

Il Milan ha bisogno di un nuovo difensore centrale e sta studiando il mercato in entrata. Nella prima parte di stagione ci sono stati ripetuti e gravi infortuni per tutti i difensori della rosa di Stefano Pioli. Tomori, Kjaer, Kalulu e Thiaw hanno dato tutti forfait per diverso tempo e hanno messo nei guai l’intera rosa che ora si trova costretta – ovviamente anche a causa di altri problemi – a dover affrontare una salita che sembra non avere fine.

Il nome su cui punterà il Milan per il futuro è già a Milanello e si chiama Jan-Carlo Simic. Alla prima presenza in Serie A con la maglia rossonera ha subito segnato il suo primo gol da professionista e ha attirato gli occhi delle grandi d’Europa anche per la prestazione messa in campo qualche settimana fa.

Classe 2005, Simic si è preso subito la scena e può diventare il futuro del Milan. La dirigenza è pronta a blindarlo e a renderlo uno dei titolari.

Rinnovo di contratto per Simic: la decisione del Milan

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Simic. Il difensore tedesco vuole prendersi i rossoneri sulle spalle e nonostante gli interessamenti dall’estero è pronto a firmare il rinnovo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Simic e il Milan firmeranno il rinnovo a gennaio, così da allontanare definitivamente ogni possibilità di addio.