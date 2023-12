Milan, svolta Theo Hernandez: cessione dolorosa

Il Milan rischia di perdere Theo Hernandez, giocatore fondamentale per i rossoneri: il terzino è finito nel mirino di una big europea

Una squadra che ha bisogno di essere rinforzata sul mercato per vivere una seconda parte di stagione da assoluta protagonista. Il Milan, nonostante le difficoltà in campionato, può regalare ancora diverse soddisfazioni ai propri tifosi tra Coppa Italia ed Europa League.

Ecco perché la società è pronta a regalare a Pioli una serie di rinforzi specialmente nel reparto arretrato dove la coperta è decisamente troppo corta e l’infortunio di Tomori, da questo punto di vista, non ha migliorato le cose.

I rossoneri oltre al mercato in entrata devono pensare a quello in uscita e, da questo punto di vista, il rischio di perdere un big del calibro di Theo Hernandez è decisamente alto. Il terzino francese, classe 1997, sta vivendo una stagione di alti e bassi. Tra campionato e Champions ha disputato venti partite realizzando due gol e altrettanti assist.

Prestazioni sì importanti ma anche partite in cui non è riuscito a fornire il solito contributo. Theo Hernandez è un giocatore forte fisicamente e con la capacità di accompagnare costantemente l’azione offensiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e il Real Madrid è pronto a portarlo via dalla Serie A. E non solo il Real.

Theo Hernandez piace al Real: è l’alternativa ad Alphonso Davies

Il Real Madrid si sta giocando la Liga contro il sorprendente Girona ma, nella corsa al titolo, non possiamo escludere Barcellona e Atletico Madrid. Una stagione importante per i ragazzi di Ancelotti che vogliono regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi anche in ambito internazionale. La società spagnola sta pensando anche al futuro e a come rinforzare la rosa a disposizione del tecnico azzurro.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club spagnolo sembra poter prendere in considerazione Theo Hernandez qualora non dovesse andare in porto la trattativa per Alphonso Davies. Il classe 2000 è l’obiettivo numero uno del Real Madrid. Terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo: il giocatore, in forza al Bayern Monaco, ha disputato ventitré partite tra tutte le competizioni mettendo a segno tre assist.

Alphonso Davies, contratto in scadenza nel 2025, è un giocatore fondamentale per il Bayern Monaco che ha obiettivi importanti da raggiungere tra campionato e Champions. I bavaresi non hanno nessuna intenzione di privarsi del terzino sinistro e, proprio per questo, il Real potrebbe virare su Theo Hernandez che al contrario potrebbe essere un obiettivo proprio del Bayern qualora Davies decidesse di sposare la causa merengue. Un bell’intreccio, insomma, ma in ogni caso il Milan dovrà prepararsi a ricevere un’offerta molto scomoda.