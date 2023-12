Pioli è al capolinea: i tifosi del Milan hanno scelto, vogliono lui

L’avventura di Pioli alla guida del Milan sta per terminare: i tifosi non hanno dubbi, solo un uomo può prendere il suo posto

Il tempo delle attese e del temporeggiamento è terminato. I tifosi del Milan chiedono a gran voce un segnale alla dirigenza, per non rischiare di vedersi impelagati in una lotta per un posto nella prossima Champions che, date le premesse d’inizio stagione, sarebbe uno straordinario fallimento.

Stefano Pioli è e resterà uno degli allenatori più importanti nella storia recente del club, il tecnico che ha portato una squadra non all’altezza a conquistare meritatamente il diciannovesimo scudetto. Ma da molto tempo ormai, secondo gran parte del popolo rossonero, le strade tra lui e il Milan avrebbero dovuto separarsi.

La recente eliminazione dalla Champions League e i continui alti e bassi in campionato hanno quindi portato molti tifosi ad alzare la voce e a chiedere alla società un cambio immediato in panchina, prima che possa diventare troppo tardi per cercare di raddrizzare una stagione in cui i rossoneri avrebbero ancora molto da dire e da dare. E c’è un solo nome invocato a gran voce dal popolo milanista come unico possibile sostituto.

Addio Pioli, rebus nuovo allenatore: i tifosi vogliono solo lui

Non sempre i cambi in panchina riescono nell’effetto sperato. Basti pensare a quanto accaduto quest’anno in campionato. Se ad esempio Andreazzoli è riuscito a dare una svolta all’Empoli, Filippo Inzaghi e soprattutto Walter Mazzarri non sono ancora riusciti a cambiare le sorti rispettivamente di Salernitana e Napoli.

Forse anche per questo motivo, per non rischiare di aggravare ancor di più una situazione già delicata, il board milanista per il momento avrebbe deciso di confermare la propria fiducia a Pioli anche di fronte a risultati non proprio entusiasmanti.

Ma il popolo rossonero ha già emesso la propria sentenza. Non c’è più tempo da perdere: serve un cambio in panchina, serve portare alla guida del Diavolo un tecnico come Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus e Inter è al momento l’unico allenatore di un certo blasone ancora libero e disponibile, e potrebbe quindi diventare il nome perfetto per porre fin da subito le basi per un nuovo progetto rossonero che, con tutta probabilità, si prolungherebbe per diversi anni.

Resta però da capire quale potrebbe essere la sua risposta in caso di reale contatto con la dirigenza milanista. Il tecnico salentino, a quanto trapela, avrebbe infatti già rifiutato nel recente passato le avances di De Laurentiis, affermando di voler continuare il suo periodo sabbatico fino al termine della stagione, per poi cominciare dalla prossima estate un nuovo progetto da zero.

Potrebbero quindi i dirigenti rossoneri riuscire in un’impresa non riuscita nemmeno a un presidente caparbio e insistente come il numero uno del club azzurro? Una domanda che forse potrà trovare risposta solo nelle prossime settimane, in caso di nuovi risultati negativi da parte di Pioli. Risultati che potrebbero costringere la società a prendere una decisione inevitabile.