Napoli: progetto a rischio, interviene ADL

Il Napoli si ritrova con un progetto seriamente a rischio, ora dovrà intervenire il presidente De Laurentiis per risolvere il problema.

Stagione difficile e senza precedenti quella dei Campioni d’Italia che si ritrovano a rischio anche per la zona Europa. Già tantissime sconfitte stagionali che complicano il cammino del Napoli in vista della seconda parte di stagione che inizierà nei prossimi giorni. Il 2023 si conclude nel modo opposto rispetto a come era andato fino allo scorso campionato.

Perché il Napoli è seriamente ad un passo dalla fine di un progetto lanciato da De Laurentiis molti anni fa e che potrebbe arenarsi se dovesse andare ancora in questo modo. La situazione si è complicata ancor di più nelle ultime settimane e si cerca di capire come si possa risolvere questo problema legato ai pessimi risultati che non girano più per la squadra azzurra.

Risultati Napoli: momento della svolta

Arriva il momento della svolta per il Napoli che ha già esonerato Garcia per affidare la panchina a Mazzarri, ma il cambio di mentalità non si è visto. Perché i giocatori che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto sembrano spesso distratti, fuori forma e lontani da quei giocatori che lo scorso anno dominavano in Italia e in Europa. In molti dicono che di tutto questo calare di prestazioni era già visibile nel finale della passata stagione e per questo motivo Spalletti avrebbe lasciato.

Ad oggi resta il fatto che il Napoli non è più quello dello scorso anno e i tifosi giornata dopo giornata accumulano delusioni e risultati negativi che avvengono sui campi da calcio di tutta Italia. Spesso le sconfitte sono arrivate proprio in casa e per questo c’è l’obbligo ora di invertire questa tendenza negativa. La prossima e ultima partita del 2023 contro il Monza diventa decisiva per il Napoli che vuole provare a svoltare questo momento difficile.

Si cerca di capire come si possa andare a risolvere tutto questo, ma è chiaro che per salvare il progetto dovrà intervenire il presidente De Laurentiis e provare a cambiare le carte in tavola grazie al mercato di gennaio. Si dovrà lasciar andare qualche giocatore che non è pienamente felice di restare per provare a puntare su altri e giovani calciatori pronti a dare tanto per questi colori e questa gente che ora spera possano tornare i risultati positivi dello scorso anno.