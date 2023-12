Serie A, quanti big in scadenza: la top 10 dei campioni a costo zero

La Serie A rischia di perdere tanti grandi protagonisti: ecco la top 10 dei campioni che potrebbero cambiare squadra a parametro zero

Il 30 giugno 2024 non è solo una semplice data, ma la fine di un’era. In quel giorno scadranno i contratti di tantissimi grandi campioni in giro per l’Europa, e tra questi anche alcuni top player della nostra Serie A.

Un elenco importante di giocatori fondamentali che potrebbero ritrovarsi senza squadra dal prossimo luglio o che potrebbero trovarsi in questi giorni davanti a un bivio: trovare un accordo per il rinnovo con il proprio attuale club o dire sì a una nuova avventura.

Tra i grandi campioni che, con tutta probabilità, saranno chiamati a scegliere una soluzione diversa per il proprio futuro c’è Olivier Giroud. Il centravanti francese, da tre anni di fatto titolare quasi inamovibile al Milan, difficilmente accetterà il rinnovo rossonero con un ruolo di ripiego, magari da chioccia a un grande attaccante più giovane che i tifosi attendono con ansia.

Senza prolungamento del contratto è probabile quindi che possa scegliere di chiudere la carriera altrove, visto e considerato che, nonostante gli anni stiano passando inesorabilmente, resta ancora oggi uno dei centravanti più affidabili in Europa. Una situazione spinosa che però è comune ad almeno altri due grandi attaccanti del nostro campionato, ormai quasi costretti a cercarsi una nuova sistemazione per il prossimo anno.

Giroud e non solo: gli attaccanti più forti in scadenza di contratto

Restando in orbita Milan, un destino simile a quello di Giroud sembrerebbe condannare Luka Jovic. Salvo enormi sorprese, l’attaccante serbo dovrebbe infatti lasciare Milano, e forse l’Italia, dal prossimo giugno, non avendo fin qui reso secondo le aspettative sia della Fiorentina che dei rossoneri.

Leggermente diverso il discorso per Felipe Anderson. L’attaccante della Lazio, protagonista di una stagione meno impattante quest’anno rispetto allo scorso, è da tempo in attesa di un rinnovo che il club sembrava avergli promesso, ma che finora non è stato in alcun modo proposto. Dovessero le cose continuare così, immaginare un suo addio a giugno non sarebbe così sbagliato.

D’altronde il fantasma della scadenza di contratto non spaventa più alcun giocatore. Basta allargare il raggio all’intera Europa per capirlo. Oltre a Kylian Mbappé, ancora alle prese con il dilemma della vita, il rinnovo con il Psg o il passaggio al Real Madrid, sono infatti in scadenza a giugno altri big come l’ex Juve Angel Di Maria, l’ex Inter Gabigol o Ben Yedder, bomber del Monaco.

Tra i futuri parametro zero non mancano però anche attaccanti che potrebbero far gola alle nostre squadre. Basti pensare a Martial, in uscita dallo United e da tempo accostato a Juventus e Inter, o a Batshuayi, 30enne attaccante del Fenerbahce con un discreto passato al Chelsea.

Senza dimenticare quel Nicolas Pepe soffiato dall’Arsenal al Napoli qualche stagione fa e rivelatosi uno dei più grandi flop di mercato della storia dei Gunners. Un giocatore ancora alla ricerca del definitivo rilancio che potrebbe trasformarsi in una grande tentazione di mercato per qualche squadra di media classifica anche in Italia.