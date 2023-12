Affare choc in Serie A: dalla salvezza all’Europa

Clamoroso affare di mercato in Serie A, il giocatore può passare dalla lotta per la salvezza a quella per l’Europa: ecco tutti i dettagli.

La sessione invernale di calciomercato è vicinissima ed tutti i club si stanno adoperando per mettere a segno quanto prima dei colpi importanti che possano rinforzare le rispettive rose, oltre a porre rimedio agli errori commessi nella prima parte di stagione.

La prossima finestra invernale di mercato si preannuncia abbastanza movimentata tanto in Serie A quanto negli altri top campionati europei e potrebbero esserci dei colpi interessanti da lasciare tutti senza fiato. Uno di questi potrebbe riguardare Lorenzo Montipò, che sta disputando una più che discreta stagione con la maglia del Verona.

Il portiere dei veneti ha sempre fatto vedere di avere tutte le carte in regola per ambire a lidi più prestigiosi e per lui potrebbe essere finalmente arrivata l’occasione giusta. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, Montipò sarebbe finito nel mirino del Real Betis che è alla ricerca di un portiere in vista del possibile addio di Rui Silva e l’ex Benevento sarebbe il primo obiettivo della lista

Betis, occhi su Montipò del Verona: il portiere sogna l’Europa

In questo suo secondo anno al Verona, Lorenzo Montipò si sta facendo valere. Benché i veneti stiano lottando per la salvezza, l’estremo difensore classe 1996 si è messo in luce con prestazioni importanti, tanto da attirare gli sguardi di club più prestigiosi come quello del Real Betis.

Gli andalusi potrebbero presto perdere il loro portiere Rui Silva che ha sul tavolo parecchie offerte, mentre il suo sostituto Claudio Bravo non dovrebbe rinnovare il suo contratto e potrebbe andar via a fine stagione. Per questo motivo, secondo il sito spagnolo Todofichajes.com, Montipò sarebbe divenuto il primo obiettivo del Betis che potrebbe andare all’assalto già a gennaio qualora Rui Silva dovesse andare via adesso.

Per Montipò sarebbe un’occasione d’oro e passerebbe dal lottare per la salvezza a lottare per l’Europa in quello che sarebbe un vero sogno per lui che nella sua carriera non ne ha mai avuto l’opportunità. Prima del Verona, il portiere ha vestito le maglie di Siena, Novara, Carpi e Benevento e passare al Betis sarebbe un enorme salto di qualità per la sua crescita.

A 27 anni, Montipò ha dimostrato di meritarsi un’occasione del genere e qualora dovesse arrivare un’offerta del Betis sarebbe difficile per lui e per il Verona dire di no. Il contratto dell’estremo difensore scade nel 2025 ed al momento non si è discusso di un rinnovo che appare lontano, con il Betis pronto ad approfittare di questa situazione..