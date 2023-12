Benzema è sparito: scoppia un caso in Arabi Saudita, i motivi

Che fine ha fatto Karim Benzema? C’è l’annuncio che arriva dall’Arabia Saudita. L’attaccante francese è – letteralmente – sparito. Non si allena da martedì ed ha disattivato i suoi profili social.

Non ci sono notizie riguardo Benzema che è andato via da Gedda. L’attaccante non è più in Arabia Saudita. Cresce l’attesa dei tifosi, visto che il giocatore ha disattivato anche i profili social.

Benzema è sparito. Il campione francese non è più in Arabia Saudita. Dopo l’addio al Real e l’approdo nella Saudi Pro League, il giocatore ha messo a segno in 20 gare 12 gol. Numeri importanti anche se in campionato è a secco da un mesetto. L’ultima rete risale a fine novembre. Ecco perché i tifosi dell’Al Ittihad hanno iniziato a protestare contro il calciatore, tra i più pagati del campionato saudita.

Caso Benzema, ecco tutti i dettagli

Può darsi che alla base di questa decisione, di lasciare l’Arabia Saudita, ci sia il malcontento verso la sua attuale squadra. Il Pallone d’Oro 2022 in questo momento si trova lontano da Gedda, sede del club.

La tifoseria dell’Al-Ittihad che gli rimprovera uno stato di forma non ottimale, palesato in particolare nelle due partite del Mondiale per club, dove la squadra è stata sorprendentemente eliminata al secondo turno dagli egiziani dell’Al-Ahly, oltre che nella super sfida contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, persa 5-2 in settimana.

Inoltre, il francese ha disattivato il profilo Instagram, da oltre 70 milioni di followers, e non si allena con il gruppo da martedì, senza una motivazione ufficiale. Secondo fonti saudite, Benzema avrebbe lasciato Gedda e sarebbe tornato in Francia.