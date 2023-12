Colpo Zirkzee: ecco dove giocherà, l’annuncio conferma tutto

Joshua Zirkzee è senza ombra di dubbio una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di Serie A. Con prestazioni da top player l’attaccante olandese ha conquistato l’affetto e la stima di una piazza importante come Bologna, ma soprattutto ha attirato su di sé l’attenzione dei club più importanti al mondo, italiani ed europei, pronti a fare follie pur di ingaggiarlo nel prossimo calciomercato.

Nelle scorse ore, però, è arrivato un annuncio importante in merito al futuro di Zirkzee, visto che il dirigente ha praticamente svelato quale sarà il club nel quale giocherà l’ex Bayern Monaco, alimentando fantasie e gioie dei tifosi, euforici all’idea di vedere un talento come quello dell’olandese vestire la maglia della loro squadra del cuore.

Annuncio su Zirkzee: svelato il club nel quale giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Joshua Zirkzee, che si pronostica essere il profilo più ricercato del prossimo calciomercato invernale, considerata la forte concorrenza che si è venuta a creare su di lui nel corso di questi mesi. A suon di prestazioni di alto livello l’attaccante olandese avrebbe infatti attirato su di sé l’attenzione dei più importanti club italiani ed europei, che starebbero studiando tutte le strategie possibili pur di riuscire a convincere il Bologna per ingaggiare un talento come Joshua Zirkzee.

In tutta questa situazione c’è un però enorme da prendere in considerazione, visto che i rossoblu non hanno alcuna intenzione di privarsi dell’olandese a stagione in corso, visto che ci sarebbe un sogno ‘Europa’ da continuare ad alimentare, ed il 9 è il fulcro di tutto questo. Ovviamente la forza economica del Bologna è decisamente limitata rispetto ai top club italiani ed europei, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio da parte di un alto dirigente rossoblu che ha fatto letteralmente impazzire di gioia i tifosi del club.

Nell’odierna edizione de La Repubblica Bologna, infatti, si può leggere che Claudio Fenucci, amministratore delegato del club, ha annunciato che Joshua Zirkzee non lascerà il Bologna a gennaio.

Bologna-Zirkzee: e la clausola? Cambia tutto

Il Bologna dunque non cederà Zirkzee nel prossimo calciomercato invernale, ma se qualcuno si presenterà con i 40 milioni di clausola che si fa? Niente, l’olandese rimarrà comunque in rossoblu. Sì, perché stando a quanto riportato proprio ieri da Marco Di Vaio, la clausola rescissoria presente nel contratto di Zirkzee è valida solo per il Bayern Monaco, situazione che inevitabilmente cambia tutto per le società interessate all’olandese, che ora dovranno sedersi al tavolo col Bologna per trovare un accordo sul prezzo del cartellino dell’attaccante, che lievita ogni giorno che passa.

Zirkzee via a giugno: quanto potrebbe valere?

Zirkzee rimarrà a Bologna almeno fino a fine stagione, poi è inevitabile il fatto che si creerà una vera e propria asta sul ragazzo in estate. Esclusa la possibilità di sfruttare la clausola, valida solo per il Bayern, quanto potranno arrivare a spendere i club interessati al ragazzo? Stando a dati Transfermarkt, il valore di mercato di Zirkzee dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, ma se l’olandese dovesse continuare così ce ne potrebbero volere anche il doppio nel prossimo calciomercato estivo per convincere il Bologna a lasciar partire il ragazzo. Staremo a vedere.